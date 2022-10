Listas de espera nos lares não diminuem apesar da mortalidade covid

Os responsáveis das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e das misericórdias garantem que as estruturas continuam a ter idosos em lista de espera. Apesar de, desde março de 2020 até ao final do mês passado, Portugal ter perdido 4666 idosos residentes em lares devido à doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, a confiança das famílias nos lares não foi afetada pelos óbitos resultantes dos surtos de covid-19.

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, acredita que o país pode estar a caminhar para “um problema social sério”, se a rede de lares e apoio domiciliário não for melhorada. “Há muita gente a ficar velhinha, com demência, doenças crónicas, fragilidades motoras e físicas graves. A situação vai agravar-se e, por isso, no programa de resiliência e quadros comunitários pedimos ao Governo que reforce as verbas não só para requalificação dos lares, mas também para construir novos”, adianta ao “Jornal de Notícias”.

Mesmo depois das 4666 mortes, que resultaram na libertação de vagas nas instituições, o presidente da Confederação Nacional das Instituições e Solidariedade, Lino Maia, esclarece que os lares “já estão a repor as vagas”. Tanto o Asilo de S.José, em Braga, como o Lar Pereira de Sousa, em Melgaço, têm a lotação cheia e não sentiram que as pessoas deixaram de confiar nas estruturas.

“Pensámos que as pessoas iam ficar com medo e não íamos ter tanta procura. Mas isso não aconteceu. Tivemos tanta afluência quando reabrimos as inscrições, que logo a seguir parámos de receber admissões”, garante a responsável pelo Asilo S.José, Maria Luísa Silva.

O Lar Pereira de Sousa já tem um projeto de ampliação em vista, mas para já está “cheio”. “(Nós) disponibilizámos vagas para altas sociais, ou seja, pessoas que estão prontas para sair do hospital, mas não têm para onde ir. Só na eventualidade de alguém falecer ou alguma saída é que voltamos a disponibilizar camas”, explica o provedor do lar, Jorge Ribeiro.