Covid-19. Autoridades vão reforçar vigilância nas esplanadas

As autoridades vão reforçar a fiscalização sobre o uso de máscara nas esplanadas, numa altura em que se multiplicam os casos de pessoas que não respeitam as normas do estado de emergência naqueles espaços públicos. Esta é uma das principais medidas avançadas pela Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, que se reuniu esta quarta-feira, sob a coordenação do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para fazer um balanço da implementação das medidas em vigor no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

Os responsáveis admitem que o incumprimento das medidas de contenção da pandemia nas esplanadas justifique o fecho antecipado desses espaços e a correspondente responsabilização dos infratores.

Esta estrutura de monitorização faz o acompanhamento e produz informação regular sobre as medidas em vigor no território do continente e no âmbito da pandemia, tendo reunido esta quarta-feira pela 24.ª vez desde março de 2020.

De acordo com o MAI, nesta reunião, por videoconferência, participaram os secretários de Estado das várias áreas governativas e de coordenação regional, para além dos responsáveis das forças e serviços de segurança (GNR, PSP, SEF e ASAE), da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e das Forças Armadas.

"A necessidade de uma maior fiscalização em setores de atividade onde têm surgido surtos de SARS-CoV-2 foi igualmente equacionada, tanto pelo atraso no controlo da pandemia como pelo efeito negativo nos riscos de incidência em concelhos com pouca população. O impacto positivo na economia, resultante da primeira fase de desconfinamento, foi igualmente assinalado", revela o ministério de Eduardo Cabrita.