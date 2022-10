“110 retratos de uma luta” mostra no Metro do Porto os rostos do Hospital de São João

"110 retratos de uma Luta”, uma exposição de Marcus Garcia, fotógrafo autor de várias obras na área do retrato, vai levar ao Metro do Porto o rosto de muitos dos profissionais de saúde do Hospital de São João. A decorrer entre sexta-feira e o final de maio, a exposição estará patente nas estações do Bolhão, Faria Guimarães, Aliados, Marquês e Combatentes.

A decisão de "retratar e mostrar à comunidade a intensidade do olhar e dos rostos daqueles que, corajosamente, estiveram na linha da frente de combate à Covid-19", surge, diz o autor, "da vontade de consciencializar a população para o esforço realizado pelos colaboradores do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e de todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na luta contra a pandemia".

Na base do projeto está a criação de um registo fotográfico dos rostos dos profissionais, acompanhados de breves testemunhos de 110 trabalhadores do CHUSJ, "que representam a luta dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na defesa da sustentabilidade do sistema de saúde e, em última instância, da segurança das populações", refere.

Já do lado do hospital, o presidente Fernando Araujo explica que "o CHUSJ aceitou o desafio, em homenagem ao esforço e à dedicação dos profissionais de saúde.

Marcus Garcia quer "perpetuar este feito, fazendo-o perdurar na memória dos portugueses", .através da organização de uma exposição itinerante e da edição de um livro.