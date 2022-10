Associações e pais pressionam para a comercialização de medicamento em Portugal: “Pode fazer a diferença entre a vida e a morte”

“Pode fazer a diferença entre a vida e a morte”. A frase soa a exagero, mas só para quem nunca viu um filho deixar de respirar de repente, como João Teixeira viu. Foi há vários anos, e embora a respiração só tenha voltado ao normal ao fim de cerca de um minuto, os exames não revelaram danos irreversíveis. Outras crises convulsivas já tinham acontecido, outras sucederam-se, mas entretanto a situação estabilizou e o filho, a quem foi diagnosticada epilepsia aos nove anos (hoje tem 16), já não tem crises destas.

Há um fármaco que as trava em “dois segundos” e isso explica por que razão João Teixeira costuma pedir a um colega de trabalho que mora na Guarda para ir a Fuentes de Oñoro, um pequeno município espanhol junto à fronteira com Portugal, comprá-lo. “Ele costuma comprar numa farmácia que já está habituada a ajudar os portugueses com vários medicamentos que não são vendidos cá”, conta ao Expresso. O fármaco a que se refere não é vendido em Portugal.

Chama-se Buccolam e é administrado, como o nome comercial deixa antever, por via bucal. É utilizado para parar crises convulsivas graves em crianças e adolescentes e foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) em 2011, mas nunca chegou ao mercado português. Isso causa vários problemas, uma vez que a suposta alternativa terapêutica — um medicamento administrado por via retal — não é considerado nem adequado nem eficaz por parte dos pais cujos filhos necessitam do fármaco e das associações que representam estes doentes. “

Em crianças com três, quatro anos, pode ser utilizado o diazepam retal para parar crises convulsivas, mas em adolescentes, sobretudo em contexto escolar, não”, explica Cristina Pereira, neuropediatra e epileptologista pediátrica no Centro de Referência de Epilepsia Refratária do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. “Países como Espanha e França vendem o tal produto que é colocado na bochecha, e que é cómodo e não altera a auto-imagem dos adolescentes. Temos várias famílias portuguesas que se deslocam ali para adquiri-lo, sobretudo a Espanha, ou que conhecem pessoas nesses países que os enviam para cá pelo correio”, diz a neuropediatra, que também é membro da Liga Portuguesa Contra a Epilepsia.

“Quando a pessoa não recupera da crise em cinco minutos, será mais difícil para o organismo travá-la. Ao fim de 30 minutos, entrará no chamado estado de mal epilético [EME], que pode causar lesões cerebrais irreversíveis”

Uma das vias não é, por assim dizer, a mais formal, a outra é ilegal, mas a necessidade é tanta que isso pouco parece importar. Se a “maioria das crises convulsivas são autolimitadas” e “param por si próprias”, sem ser necessário intervir, há outras que não. “Quando a pessoa não recupera da crise em cinco minutos, será mais difícil para o organismo travá-la. Ao fim de 30 minutos, entrará no chamado estado de mal epilético [EME], que pode causar lesões cerebrais irreversíveis”. Nessas situações, o Buccolam é utilizado como “fármaco de primeira linha”, é a “primeira opção”, mas o princípio ativo, uma substância chamada Midazolam, “só está disponível nos hospitais para administração intravenosa”, explica. Sara Prates, médica e presidente da Dravet Portugal, associação que representa pessoas com síndrome de Dravet, uma doença rara que se caracteriza por uma epilepsia grave e resistente a tratamentos, e que costuma aparecer entre os quatro e 12 meses de vida, reforça a importância do Buccolam. “É a primeira escolha para tratar crises convulsivas.”

Diz também ter conhecimento de “muitas famílias que vão buscá-lo a Espanha ou importam de outros países”, e ainda de outra situação, ainda “mais insegura”. “Há pais a quem os médicos disponibilizam nos hospitais o midazolam intravenoso. Dão-lhes uma ampola com o líquido e os pais retiram uma determinada quantidade e administram aos filhos por via bucal, através de uma seringa sem agulha, quando estes estão a ter crises convulsivas.” Uma solução improvisada que, obviamente, não está isenta de riscos, explica a médica. “Os pais têm de tirar a dose certa da ampola mas há o risco de haver enganos.” Cristina Pereira confirma o relato e avisa também sobre os riscos. “Numa situação de stress como uma crise epilética, pode haver erros. Além disso, a família tem de estar a pensar qual a dose que retira da ampola e é necessário estarem duas pessoas presentes, uma para amparar a criança e outra para preparar esse líquido." Com o Buccolam, tais dificuldades não se colocariam, uma vez que “bastaria agarrar numa dose pré-definida, de acordo, inclusive, com o peso da criança, e administrá-la”. “Há menos probabilidade de erro”.

“Com o corpo em movimentos involuntários, aplicar um clister no reto é uma missão impossível”

Questionado pelo Expresso sobre este fármaco em concreto, o Infarmed confirmou que não se encontra comercializado em Portugal mas garante que “existem alternativas terapêuticas disponíveis”. Sobre as deslocações feitas por algumas famílias a outros países para adquirir o medicamento, refere que as “alternativas terapêuticas existentes devem ser discutidas com o médico assistente e podem variar de doente para doente consoante o diagnóstico e particularidade da situação”. Nas respostas enviadas ao jornal, a Autoridade Nacional do Medicamento não especifica quais as alternativas terapêuticas que existem, mas as associações e os pais com quem o Expresso falou mencionaram apenas uma, o tal medicamento que é administrado por via retal, comercializado com o nome Stesolid e cuja substância ativa é o diazepam, uma benzodiazepina.

João Teixeira tem algo a dizer sobre isto. “Só quem nunca teve perto do meu filho durante uma convulsão poderá ter aprovado um medicamento assim”, diz, explicando que em situação de crise é “necessário garantir uma posição de segurança e as vias desobstruídas, porque a pessoa pode vomitar e aspirar o vómito”. “Com o corpo em movimentos involuntários, aplicar um clister no reto sem o ferir é uma missão impossível.” Foi isso que aconteceu quando o aplicou ao filho. “Ninguém consegue dar-lhe esse clister. Tentaram duas vezes e não conseguiram. É a pior coisa que pode haver, até porque causa feridas anais. Já viu o que é espetar algo no rabo de um rapaz que tem 16 anos, é quase da minha altura, e pratica judo?”

johannes eisele/getty images

“O diazepam retal tem eficácia em algumas crianças no controlo das crises, mas após a crise ficam letárgicas, muito lentas do ponto de vista cognitivo e também motor, com dificuldades em andar e desequilíbrio.” Já o Buccolam, contrapõe, “controla de imediato a crise e sem grandes efeitos”. “A criança fica praticamente igual ao que estava antes de ter a crise.”

Não dá, mas com o Buccolam, “que basta borrifar no interior da boca, na zona das bochechas, sim, e a “resposta é imediata”. “Estamos a falar de dois segundos”, diz, e reforça, para que não haja dúvidas. “Em dois segundos fica sossegado, sem correr o risco de sofrer mazelas ou partir a cabeça ou outra coisa.” Conta que insistiu várias vezes com o Infarmed e várias farmacêuticas para a comercialização do medicamento em Portugal, mas sem resposta. A sorte é “que Portugal faz parte da União Europeia” e Espanha é mesmo aqui ao lado. A pandemia esteve quase a estragar-lhe os planos, mas conseguiu antecipar-se às restrições nas deslocações e ao fecho das fronteiras entre os dois países e pedir ao colega de trabalho que vive na Guarda para se deslocar ao país vizinho. “Ele deu lá um salto no início da pandemia. Se tivesse sido mais tarde teria ficado sem medicação porque a farmácia não a envia. Tem mesmo de lá ir alguém, identificado pelos pais e com autorização dos mesmos.”

A logística para arranjar o medicamento é complexa mas João Teixeira sabe que, apesar de tudo, ocupa uma posição de privilégio — paga “124 euros” por uma embalagem de quatro seringas de “oito em oito meses”. “Nem todas as pessoas podem gastar isto num medicamento.” E mesmo tendo acesso ao fármaco, tudo seria mais simples se o pudesse comprar cá. “A minha mulher e eu chegámos ao ponto de escolher uma casa em função dos acessos ao hospital, para estarmos o mais perto possível das urgências de pediatria quando o nosso filho tivesse uma crise convulsiva.”

“O diazepam causa paragens cardiorrespiratórias ao meu filho. Aconteceu duas vezes”

Também para Isabel Santos, mãe de um jovem de 21 anos com síndrome de Dravet, recorrer a um medicamento que é administrado por via retal não é bem uma alternativa. “Cada criança tem uma resposta diferente às terapias de SOS. No caso do meu filho, o diazepam causa-lhe paragens cardiorrespiratórias. Aconteceu duas vezes.” Não é uma “situação comum”, diz ainda, recorrendo a uma comparação que tem a certeza que todas as pessoas vão entender. “É como a vacina da AstraZeneca. Numa ínfima percentagem de casos, desenvolvem-se reações adversas que podem levar à morte. O síndrome de Dravet é uma doença rara e aqueles que a têm acabam por ter mais reações raras do que o resto da população.”

Quanto ao fármaco utilizado por via retal, acrescenta, além disso, que “não é eficaz” no seu filho, “não controlando de todo a crise epilética”. “O diazepam retal tem eficácia em algumas crianças no controlo das crises, mas após a crise ficam letárgicas, muito lentas do ponto de vista cognitivo e também motor, com dificuldades em andar e desequilíbrio.” Já o Buccolam, contrapõe, “controla de imediato a crise e sem grandes efeitos”. “A criança fica praticamente igual ao que estava antes de ter a crise. Mantém a capacidade de raciocínio e a capacidade motora. Digamos assim: num caso o impacto é de 90%, noutro é de 5%, 10%.” Isabel Santos explica também que o recurso a este fármaco “faz com que não seja necessário recorrer tantas vezes ao hospital”, mas prefere não especificar as vias pelas quais tem normalmente acesso ao mesmo.

A partir do momento em que o Infarmed considera que existem “alternativas terapêuticas” a determinado medicamento, quase todas as formas de o obter noutros países não são consideradas legais. “Se se considera que há as tais alternativas, não há razão para um medicamento estrangeiro entrar em Portugal”, explica Hélder Mota-Filipe, professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e antigo presidente da Autoridade Nacional do Medicamento. Deslocar-se fisicamente a outro país para adquiri-lo “é legal desde que a pessoa se faça acompanhar de uma prescrição médica e o fármaco seja para uso próprio”, mas mandar vir pelo correio, ou pedir a alguém que o traga de outro país, nem por isso. “É necessário haver uma justificação clara para a importação, no caso das encomendas pelo correio. É proibida a entrada de medicamentos em espaço nacional, a não ser que o Infarmed conceda uma autorização especial.” Quanto à outra situação descrita, é simples: a pessoa não traz o medicamento de outro país “para uso próprio”, logo não está a agir em conformidade com a lei, explica o docente, dando como exemplo o que aconteceu com a socialista Ana Gomes quando tomou uma vacina contra a gripe que uma amiga lhe trouxe de França. “O Infarmed considerou, na altura, que isso não era legal.”

Nas respostas enviadas ao Expresso, o Infarmed adiantou ainda que chegou a ser feito um pedido de comparticipação do Buccolam, tendo sido o mesmo arquivado, mais tarde, a pedido da empresa que é titular da autorização de introdução no mercado. Essa empresa era a Shire Pharmaceuticals Portugal, com quem a Bial assinou, em meados de 2017, um acordo de distribuição do Buccolam, conforme esclareceu esta empresa ao Expresso. A Shire terá sido posteriormente adquirida pela companhia farmacêutica Takeda que, em outubro de 2020, vendeu a nível global o Buccolam a uma outra empresa, a Neuraxpharm. É esta que detém, atualmente, a autorização de introdução no mercado de Buccolam, mas ainda não há um prazo para a comercialização do fármaco no país.

O Expresso procurou perceber melhor estes processos de venda e aquisição do referido fármaco — que, na prática, fazem com que este continue indisponível no mercado português, com consequências para os doentes que dele necessitam e para quem as supostas alternativas não funcionam — mas não foi possível tirar qualquer conclusão definitiva a partir das respostas enviadas pelas empresas farmacêuticas envolvidas em todo o processo. Certo é que há uma demora, mas quem precisa de controlar em segundos crises convulsivas, para evitar danos físicos e cerebrais que podem ser irreversíveis, não tem assim tanto tempo. E, por isso, fabricam-se soluções.

“Eu trago sempre o buccolam do estrangeiro”, conta Micaela Rozenberg, presidente da Associação de Esclerose Tuberosa, uma doença genética rara em que há um crescimento considerado anormal de tumores benignos em diversos órgãos do corpo, e que causa sintomas como a epilepsia e, consequentemente, crises convulsivas. Foi diagnosticada a doença à filha quando esta era criança, e apesar de essas crises “estarem controladas”, Micaela Rozenberg tem sempre “o cuidado” de ter o medicamento consigo. “De dois em dois anos, viajamos para os EUA para a levar a uma consulta e é lá que compramos o medicamento, prescrito pelo médico que dá essas consultas.” Cada embalagem custa “cerca de 40 dólares, quando na Europa custa à volta de 120 euros”. Paga menos, é certo, mas o privilégio está lá na mesma. “A maioria dos pais nem sequer sabe que existe esta opção, e usa o medicamento que administrado por via retal.”

Durante a pandemia, e com os voos suspensos, pediu a uma amiga americana que se preparava para viajar para Portugal para trazer uma embalagem de Buccolam. “Não tinha outra opção”, diz, colocando em causa, também ela, a tal alternativa que normalmente é sugerida aos pais ou aos doentes. “Não é digno, para nenhum adolescente ou adulto, para ninguém, ser despido no meio da rua e ter uma pessoa a introduzir-lhe um medicamento no reto. Sobretudo quando há, noutros países, uma versão bucal. É mesmo uma questão de dignidade. Acho que qualquer cidadão tem direito a isso.” Quais as consequências de não dar o medicamento “por vergonha”? Ela sabe quais são. “Quanto mais tempo se espera por uma ambulância, para levar a pessoa para o hospital, mais danos a crise pode causar. É sempre necessário atuar o quanto antes.” A associação de que é presidente enviou um e-mail para o Infarmed em conjunto com outras associações e a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria. Nele se apela à comercialização do Buccolam em Portugal, recorrendo a vários argumentos. “Enviámos no início de fevereiro. Demos 45 dias para responderem e até agora nada.”