10 notícias que marcaram o dia

EMA admite possível ligação entre vacina da AstraZeneca e casos raros de formação de coágulos. Mas benefícios superam riscos

Comissão de avaliação de risco da Agência Europeia de Medicamentos analisou uma possível ligação entre esta vacina e a ocorrência de formação de coágulos no sangue e diz que estes devem ser considerados como reações adversas muito raras. Episódios ocorreram sobretudo em mulheres com menos de 60 anos. Benefícios continuam a superar riscos

Esperança de vida recua oito meses em Portugal

A esperança de vida à nascença estagnou ou recuou na maioria dos Estados-membros da União Europeia (UE), de 2019 para 2020, segundo dados provisórios do Eurostat, que indicam que em Portugal o retrocesso foi de oito meses. As maiores quebras registaram-se em Espanha (-1,6 anos), na Bulgária (-1,5), na Lituânia, Polónia e Roménia (-1,4 cada)

Estudo sobre o impacto do desconfinamento mostra que a reabertura prematura das escolas pode levar a uma quarta vaga

A reabertura das escolas secundárias, a 19 de abril, juntamente com o ritmo de vacinação pode ser insuficiente para controlar a propagação da covid-19 em Portugal. Por outro lado, se o plano de desconfinamento incluir, também, a abertura do espaço interior de restaurantes e bares, como está previsto, é possível que a média de contactos diários seja similar aos do outono passado, o que pode levar a uma nova vaga de hospitalizações. O alerta é feito pelos autores de um estudo que avalia o impacto das diferentes medidas de desconfinamento combinado com o ritmo de vacinação.

PSD admite que Suzana Garcia poderia não passar no "crivo de análise" se fosse candidata ao Parlamento (e não a uma câmara)

Nome de Suzana Garcia para a Amadora foi aprovado por unanimidade na comissão política nacional do PSD. José Silvano diz que declarações polémicas da candidata foram analisadas e "não põem em causa os valores essenciais do PSD". PSD é contra a castração química, e a candidata defende uma terapia medicamentosa diferente da castração, mas Silvano admite que Suzana Garcia poderia não passar no "crivo de análise" se fosse candidata à Assembleia da República. Porta aberta a Isaltino em Oeiras, mas decisão ainda carece de "amadurecimento"

Caso de agressões no SEF. Juízes ponderam substituir homicídio por ofensa à integridade física agravada pelo resultado

O coletivo que julga três inspetores do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras pela morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk anunciou esta quarta-feira que pondera alterar a acusação de homicídio qualificado para ofensa grave à integridade física agravada pelo resultado (morte).

FMI propõe imposto temporário sobre altos rendimentos ou riqueza

Para financiar a recuperação económica, os governos das economias desenvolvidas vão ter de ampliar as receitas fiscais, diz Vítor Gaspar, na apresentação esta quarta-feira do Fiscal Monitor, o documento de recomendações orçamentais do Fundo Monetário Internacional. O ex-ministro português dos tempos da troika avança com uma verdadeira ‘reforma fiscal’, destacando-se um imposto temporário, uma contribuição extraordinária sobre os níveis de rendimento mais elevados ou a riqueza

Presidente do Supremo Tribunal defende extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal

Em vésperas de se conhecer a decisão do juiz Ivo Rosa, do TCIC, sobre quem vai a julgamento na Operação Marquês, cuja fase de instrução começou a 28 de janeiro de 2019, o presidente o Supremo Tribunal, e por inerência do Conselho Superior da Magistratura (CSM), considera "insustentável" e incompreensível que um veredicto demore dois ou três anos a ser proferido e que os processos se arrastem no tempo

Diagnosticadas doenças neurológicas ou psiquiátricas a uma em cada três pessoas que tiveram covid-19, revela estudo

Uma em cada três pessoas que recuperaram da covid-19 receberam também o diagnóstico de doença neurológica ou psiquiátrica até seis meses depois de terem contraído a infeção, revela um novo estudo conduzido em cerca de 230.000 pacientes.

Há mais 660 multimilionários no mundo: Bezos, Musk e Bernard Arnault são os mais ricos

Lista da "Forbes" revela que em ano de pandemia um multimilionário brotou a cada 17 horas. Família Amorim é a única representante de Portugal na lista. Dos novos 493 multimilionários, 210 são da China e Hong Kong, e outros 98 dos Estados Unidos.

663 infetados, três óbitos e mais de 700 recuperados. R(t) sobe para 1,01 em Portugal

A boa notícia é que há esta quarta-feira menos 16 doentes nos hospitais do país, o que coloca o total de internamentos abaixo das cinco centenas (488). Desde 19 de setembro que não se verificava um número tão baixo de doentes internados (eram 465). Há, no entanto, mais três doentes nas unidades de cuidados intensivos (total: 116).