Passaportes de vacinação devem ter uma "base jurídica adequada", alertam órgãos europeus

A União Europeia (UE) está a preparar os ‘passaportes verdes’ para poder restabelecer as viagens já no verão entre os Estados-membros. Porém, estes certificados sanitários devem ter uma base legal para garantir que são necessários e proporcionais, alertaram esta terça-feira as duas instituições europeias.

Os passaportes de vacinação vão mostrar se uma pessoa já está imune à covid-19 (seja por via da vacina ou por infeção natural) ou se testou negativo ao novo coronavírus, de modo a evitar quarentenas ou regras desiguais entre os países da UE.

Neste sentido, o Conselho Europeu para a Proteção de Dados (EDPB) e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD) lembraram a importância de salvaguardar a privacidade dos cidadãos nestes passaportes, e advertiram contra o uso de informações para criar uma base de dados central no bloco.

"Qualquer medida adotada a nível nacional ou da União Europeia que envolva o processamento de dados pessoais deve respeitar os princípios gerais de eficácia, necessidade e proporcionalidade", alertou a presidente da EDPB, Andrea Jelinek, numa declaração citada pela agência Reuters.

A EDPB e a AEPD recomendaram que “qualquer outra utilização do certificado verde digital pelos Estados-membros deve ter uma base jurídica adequada e devem ser estabelecidas todas as salvaguardas necessárias".

O supervisor da AEPD, Wojciech Wiewiorowski, foi mais longe e sublinhou que a utilização destes certificados sanitários deve ser restringida, devendo os documentos ser eliminados assim que a pandemia terminar. "Deve ficar claro que a proposta não permite - e não deve conduzir - à criação de qualquer tipo de base de dados central de informações pessoais a nível da UE", frisou o responsável.

Por último, as duas instituições consideram que os Estados-membros devem permitir três tipos de certificados diferentes: para pessoas que foram vacinadas, para aquelas que recuperaram da doença, e para aquelas recentemente testadas. O objetivo da diferenciação é evitar discriminar com base nos dados de saúde e não violar direitos fundamentais.

Na Europa, vários países mais dependentes do turismo - como é o caso da Grécia, Espanha e Portugal - esperam que os ‘passaportes verdes’ reavivem as viagens internacionais e salvem a época de férias deste verão.