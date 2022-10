Estado gastou 69,4 mil euros por dia em 2020 em contratos com empresas de trabalho temporário, mais 51% do que no ano anterior

Em 2020, o Estado gastou quase 25,4 milhões de euros em contratos por ajuste directo com empresas de trabalho temporário, uma subida de cerca de 51% em relação a 2019, ano em que estes custos se ficaram pelos 16,8 milhões de euros, segundo dados públicos disponíveis no Base.Gov, a base de dados de contratos públicos. Isto significa que o Estado gastou cerca de 69,4 mil euros por dia em serviços disponibilizados por este tipo de empresas. Apesar de mais valiosos, o número de contratos diminuiu em termos brutos: 288 em 2019 para 210 no ano passado.

