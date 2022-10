Desfile do 25 de Abril vai voltar a realizar-se na Avenida da Liberdade, em Lisboa

O desfile que assinala o 25 de Abril vai voltar este ano à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Os organizadores estão em conversações com a DGS, a PSP e a autarquia de Lisboa para determinar as condições em que a iniciativa, que não se realizou no ano passado devido à pandemia, vai ocorrer. O “Diário de Noticias” avança que o trajeto vai ser mais curto, começando na rotunda do Marquês e terminando nos Restauradores - ao invés do Rossio.

O presidente da Associação 25 de Abril, coronel Vasco Lourenço, adianta que a decisão foi consensualizada dentro da Comissão Promotora do Desfile com as principais organizações que a integram: os partidos do hemisfério esquerdo do Parlamento (PS+BE+PCP+PEV) e ainda a CGTP. A UGT preferiu ficar de fora do desfile, por considerar ainda não ser tempo de voltar às manifestações de rua. A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, embora tenha assinado o manifesto promotor do evento, também não vai participar no desfile.

A Comissão Promotora do Desfile volta a incentivar os portugueses a cantarem a Grândola à janela pelas 18h. No ano passado a comissão tinha pedido o mesmo às 15h. A mudança deu-se porque foi a essa hora, a 25 de abril de 1974, que o último chefe do Governo do Estado Novo, Marcelo Caetano, se rendeu às tropas revolucionárias.