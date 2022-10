Consultas nos hospitais privados duplicaram em 20 anos

Na véspera do Dia Mundial da Saúde, assinalado na quarta-feira, um estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE) salienta o crescimento da oferta assistencial fora da rede pública. Em vinte anos, as consultas nas várias especialidades duplicaram. Em 1999 os atendimentos médicos privados representavam 15,6% do total de consultas à população e em 2019 atingiam já os 37,3%.

Para o crescimento da prestação de cuidados contribuiu a abertura de mais portas fora do Serviço Nacional de Saúde. Os hospitais privados em Portugal aumentaram de 102 em 2000 para 127 em 2019. O reforço da oferta traduziu-se ainda em mais três mil camas de internamento, num total de 11.563 privadas face a 24.501 nas unidades hospitalares públicas.

Além das consultas e das camas, o sector privado teve ainda ganhos noutras valências. O peso das cirurgias aumentou de 22,4% para 29,8%, dos internamentos de 15,3% para 24,1% e mais ainda dos atendimentos nas Urgências, de 4,2% em 1999 para 17,3% em 2019.

Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, afirma que os dados do INE "reforçam a evidência da participação dos hospitais privados no sistema português de saúde e dão mais responsabilidade para o futuro”. Este antigo secretário de Estado da Saúde socialista garante que “os portugueses podem contar com o investimento e a disponibilidade dos hospitais privados, nomeadamente para a fase de recuperação assistencial necessária para fazer face aos efeitos da covid-19".