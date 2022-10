Zoo de Lisboa reabriu. Foram 80 dias entregue aos bichos

Depois de 80 dias de portões fechados, o Jardim Zoológico de Lisboa reabriu esta segunda-feira. “Por segurança, o reptilário vai manter-se encerrado e estão suspensas as apresentações dos golfinhos [mas podem ser vistos], das aves e da alimentação dos pelicanos”, explica Laura Dourado, do departamento de marketing do zoo. "O uso de máscaras é obrigatório em todo o complexo, os funcionários estão a trabalhar em espelho, com equipas a rodar de 15 em 15 dias, para entrar nas instalações dos animais é preciso passar as botas por um tapete desinfetante e em circunstância alguma animais e humanos partilham o mesmo espaço ao mesmo tempo", acrescenta.

A pandemia vê-se nos dispensadores de álcool gel espalhados no recinto, de 18 hectares e em algumas áreas com o acesso barrado, onde os visitantes se acumulavam mais. Foram fechadas para o primeiro confinamento e assim se vão manter por tempo indeterminado.

Antes do aparecimento da covid-19, pelos portões de Sete Rios passava anualmente um milhão de visitantes e com eles a principal receita da instituição. O ano passado a quebra foi de 60% e em 2021 é, até ao momento, praticamente total, com apenas duas semanas de funcionamento. De acordo com o zoo, até 31 de maio os ingressos têm desconto.

O Expresso visitou o espaço na semana passada, ainda só entregue aos bichos, e conheceu o seu lado mais selvagem, revelado pelo confinamento. No vazio de humanos sentiam-se mais os animais - olhos nos olhos, com reações ameaçadoras e vocalizações. Leia aqui a reportagem e veja aqui o vídeo.