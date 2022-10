Desconfinamento: o que reabre e o que vai ser permitido fazer a partir de segunda-feira, 5 de abril

Escolas do 2º e 3º ciclos em regime presencial

Atividades de apoio à família e de enriquecimentos curricular, bem como centros de tempos livres e centros de estudo para os alunos que retomam as aulas presenciais

Esplanadas de restaurantes e cafés com um limite de quatro pessoas por grupo, a menos que pertençam todas ao mesmo agregado familiar. Os horários nos dias úteis são das 10 às 22h30, no fim de semana e feriados têm de encerrar às 13

