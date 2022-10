Investigadores esperam mudança de políticas públicas após sondagem sobre origens étnicas

Em abril de 2019, especialistas reunidos pelo Governo discutiram a possibilidade de no próximo Censos — a realizar ainda no primeiro semestre deste ano — o INE perguntar se os residentes em Portugal se consideravam brancos, negros, ciganos ou asiáticos. O debate rachou ao meio o grupo de trabalho criado para discutir o assunto e, embora na altura tenham sido ouvidos peritos e até encomendada uma sondagem, o Instituto Nacional de Estatística decidiu que não avançaria com a pergunta inédita no país, comprometendo-se a realizar um inquérito nacional sobre as questões de discriminação étnico-racial e as origens da população.

Passados exatamente dois anos, o INE apresentou um projeto de inquérito-piloto a um novo grupo de trabalho, desta vez nomeado para apresentar até junho propostas sobre as temáticas da prevenção e combate ao racismo e à discriminação. A composição deste novo núcleo de especialistas é distinta da anterior, embora alguns dos elementos tenham participado nas duas discussões. Há uma semana, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, anunciou que o INE tinha já pronto um projeto de testagem do inquérito nacional e que um documento tinha sido apresentado ao grupo de trabalho para o combate à discriminação.