UE reparte 10 milhões de vacinas da Pfizer e contraria Áustria, Eslovénia e Rep. Checa

Depois de semanas de impasse, a maioria dos embaixadores em Bruxelas chegou finalmente a um entendimento para a distribuição dos 10 milhões de doses extra que a Pfizer vai entregar antecipadamente entre abril e junho. Bulgária, Croácia, Estónia, Letónia e Eslováquia vão receber uma percentagem proporcionalmente maior como "expressão significativa de solidariedade", tendo em conta o atraso na entrega de vacinas da AstraZeneca e no processo nacional de vacinação.

É uma espécie de derrota para a Áustria, Eslovénia e República Checa, que também queriam estar neste grupo e que têm contestado a distribuição de vacinas. Os três países fizeram finca-pé durante a negociação, bloqueando o processo, e acabaram à margem do acordo. Ainda assim vão receber mais do que a maioria, ficando fora do esforço de solidariedade suportado pelos restantes 19 Estados-membros, que vão receber menos doses. Portugal fica com cerca 161 mil doses em vez de 230 mil.

De acordo com um comunicado da presidência portuguesa, que liderou as negociações, 19 Estados-membros recebem "o pro-rata" de 6,66 milhões de vacinas de acordo com a população de cada um. Os três países contestatários vão receber o "pro-rata" de 10 milhões (ou seja, da totalidade das doses). E os cinco mais atrasados na vacinação recebem o "pro-rata" de 10 milhões e dividem ainda entre si (também de acordo com a população) mais de 2,8 milhões de doses.

Poderá não ser o suficiente para satisfazer o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que continua a criticar a distribuição. No entanto, ao que ao Expresso apurou, legalmente nem a Áustria nem qualquer dos outros dois países podem exigir mais doses do que as que lhe são devidas na distribuição "pro-rata", ou seja, não podem exigir mais do que o equivalente à percentagem populacional do país ("pro-rata").

Divisões expostas (e um crédito para a presidência)

O processo de distribuição destes 10 milhões de doses (que se somam a outros 190 milhões já contratualizados) expôs ainda mais as divergências dos últimos tempos sobre a distribuição de vacinas. De acordo com fontes diplomáticas, os últimos dias foram de grande tensão ao nível das duras negociações sobre os dinheiros europeus. A diferença é que desta vez os líderes delegaram a dor de cabeça nos embaixadores.

A fórmula do entendimento foi encontrada pela presidência portuguesa, que optou por contornar os três países opositores. Ao propor que recebessem doses na exata proporção da população, retirou-lhe o poder de bloqueio. Uma estratégia apoiada na interpretação dos Serviços Jurídicos do Conselho.

Numa versão inicial da proposta, a distribuição para a Áustria, República Checa e Eslovénia era calculada da mesma forma que a maioria, compensada com um quantidade extra específica para Praga. No final, não recebem abaixo do pro-rata, mas também não recebem mais.

Numa declaração enviada à imprensa, Kurz diz que as 199 mil doses que a Austria vai receber são "um resultado sólido", mas que "é incompreensível que a República Checa, um país vizinho da Áustria, com um número elevado e contínuo de casos e mortes, não receba as doses de vacinação de que necessitaria para equilibrar o desequilíbrio", justificando que "esta é também a razão pela qual a Áustria, a Eslovénia e a República Checa rejeitaram a proposta por falta de solidariedade".

"A Áustria irá agora consultar outros Estados-Membros sobre como apoiar a República Checa bilateralmente, no espírito da solidariedade europeia", escreve ainda Kurtz, numa critica ao mecanismo de solidariedade desenhado pelos restantes. O que não diz é que se a República Checa tivesse aceitado a proposta inicial em vez de optar pelo bloqueio teria ficado com mais doses do que ficou.

Não houve consenso mas acabou por haver um entendimento por uma espécie de maioria qualificada ou um acordo a 24. A negociação recebe elogios de outras delegações. Ao Expresso, fonte diplomática de um país nórdico diz que "foi feita magia" e que "o crédito é devido" aos diplomatas portugueses, tendo em conta as dificuldades em cima da mesa.

Uma fonte de outro Estado Membro dá conta "este vai ser lembrado com um dos maiores sucessos da presidência portuguesa" e que "Portugal fez um trabalho muito bom e eficaz na formação de uma aliança de solidariedade vacinal de 24 países". Adianta que que era "uma tarefa muito difícil", face "à abordagem obstrucionista e constantes ameaças de veto da Áustria", mas que o resultado - mais vacinas para os cinco países mais necessitados - "prova que a estratégia portuguesa estava certa".

Falta agora saber se Áustria, Eslovénia e República Checa ficam por aqui ou dão mais algum passo para a contestação.

Imunidade de grupo em junho/julho

O objetivo final da negociação passou por garantir que todos os países chegam ao final de junho com vacinas suficientes para vacinar pelo menos 45% da população total, de forma a chegar durante o início do terceiro trimestre aos 55%-60% (o equivalente a 70% da população adulta), que é o objetivo traçado pela Comissão Europeia para a imunidade de grupo.

Aliás, de acordo com um documento de trabalho do Conselho a que o Expresso teve acesso, Portugal deve atingir os 57% da população total (mais de 5,8 milhões de pessoas vacinadas) já no final de junho, tendo em conta o número de doses que vai receber.

A previsão coloca Malta entre os mais avançados para atingir a imunidade, com 94% da população total vacinada até final do segundo trimestre. Os Países Baixos devem chegar quase aos 65%, a Alemanha aos 61% e a Dinamarca aos 79%.

Tendo em conta que no ano passado os líderes acordaram uma distribuição equitativa de vacinas, segundo a população de cada país, o que justifica as divergência? Na distribuição, o problema foi que nem todos os países encomendaram a percentagem a que tinham direito.

Os mais atrasados são precisamente os que apostaram em comprar menos doses da Pfizer e mais da Astrazeneca (a mais barata), sofrendo agora duplamente com os atrasos nas entregas da farmacêutica anglo-sueca. Quem beneficiou foram os países que adquiriram as doses preteridas pelos outros, caso da Dinamarca, Alemanha, Malta ou Suécia.

Kurtz tem sido um dos mais vocais, criticando e responsabilizando Bruxelas por um percalço nas encomendas que foi responsabilidade de Viena. Quando a Pfizer se disponibilizou para entregar já neste trimestre 10 milhões que eram só para o final do ano, o chanceler austríaco viu espaço para uma redistribuição compensatória.

Porém, o critério de compensação beneficiou apenas os países que não chegaram sequer a encomendar 75% do "pro-rata" da Pfizer a que tinham inicialmente direito. A Áustria encomendou, na verdade, uma importante fatia (91%). É certo que foi menos que Portugal (97,7%) ou que Espanha (99,2%), mas foi muito mais do que Bulgária (46,6%), Chipre (46,1%) ou Letónia (41%).

As previsões apontam para que a Áustria vacine cerca de 51% da população total até junho, que a Eslovénia vacine 52% e a República Checa 44,6%.

Quanto ao acordo de distribuição agora alcançado trata-se de uma entendimento extraordinário (one off) e sem exemplo. Quanto às doses agora antecipadas a estes cinco países, para que não fiquem para trás devem depois ser descontadas no último trimestre do ano.