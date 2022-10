Portugal pode vir a reativar sozinho o comboio centenário Sud-Express

Faz um ano que foram desativados pela pandemia o comboio noturno Sud-Express, que liga Lisboa a Paris, e o Lusitânia, que se descola do primeiro em Medina Del Campo e vai até Madrid. Há três semanas, a secretária-geral espanhola dos Transportes e Mobilidade, María José Rallo, admitiu o possível não retorno dos dois comboios que partiam de Portugal. A decisão não está oficializada, garante ao Expresso a Renfe, operadora ferroviária espanhola. Mas a verdade é que Espanha tem vindo a retirar de circulação comboios noturnos, argumentando não serem rentáveis, especialmente com a chegada da alta velocidade.

À intenção, Portugal responde com a hipótese de a CP passar a operar sozinha o Sud-Express, opção que Carlos Barbosa, diretor de Manutenção e Engenharia da CP, admitiu num webinar sobre a Linha do Douro. “Aquilo que está a ser estudado pelo Governo português é perceber se consegue pôr aquela ligação no contrato de serviço público”, explica o engenheiro. No lote de 51 carruagens que Portugal comprou a Espanha encontram-se algumas com beliches, que juntas a outras carruagens-cama que a CP detém podem formar um serviço intercidades de Lisboa até Vilar Formoso, que depois continua até Hendaya, na fronteira francesa com Espanha, e faz ligação a Paris.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler