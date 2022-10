Cartão para dar de comer

O modelo tradicional de distribuição de alimentos às famílias mais carenciadas está a ser reformulado. A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) é a primeira instituição a avançar com a substituição da entrega física de bens de primeira necessidade por cartões com plafonds recarregáveis todos os meses para utilização nos supermercados. O Governo também já tem em preparação um projeto semelhante, mas que vai coexistir com as cantinas sociais e com cabazes.

A CVP já começou a entregar os cartões, nesta fase piloto a 1170 famílias, num total de 3 mil pessoas, prontos a utilizar a partir desta quinta-feira. A ajuda está, por agora, limitada à rede de supermercados Continente, nas lojas e em online, com plafonds que variam entre €50 para uma pessoa e €100 para quatro ou mais, havendo uma majoração de 10% por elemento em agregados a partir de seis pessoas. As compras podem ser as que o beneficiário quiser, isto é, não há produtos excluídos.

