Estatuto de vítima para crianças que vivenciem violência doméstica avança com propostas do PS e do PSD

O estatuto de vítima para crianças e jovens que testemunhem ou vivam em contexto de violência doméstica vai passar a ser reconhecido com a proposta de alteração à lei que o Partido Socialista (PS) apresentou à Assembleia da República. O Bloco de Esquerda (BE), que em 2019 já tinha apresentado uma proposta, tece algumas críticas às mudanças sugeridas pelo PS.

A proposta à alteração ao artigo 67.º- A do Código de Processo Penal do PS “prevê que crianças ou jovens com idade inferior a 18 anos, que sofram maus tratos relacionados com a exposição a contextos de violência, mesmo que dela não sejam vítimas diretas” beneficiem do estatuto de vítima. Lê-se, ainda, que a vítima passa a ter os “direitos de informação, de assistência, de proteção e de participação ativa no processo penal” e o direito a “colaborar com as autoridades policiais e judiciárias prestando informações e facultando provas”.

Sandra Cunha, deputada do BE, disse ao Jornal “Público” que a alteração “peca” por ser “tardia”. A deputada discorda do limite de idade referido pelo PS. “Se um jovem tiver 19 anos e viver num contexto de violência doméstica também deve ser considerado vítima”, esclarece. A deputada lembra que, como a questão vai ser discutida na Subcomissão Parlamentar para a Igualdade e Não discriminação, se pode chegar a um consenso neste tópico. A reunião está marcada para 8 de abril. O jornal adianta, ainda, que está para breve a marcação da discussão em plenário da petição pública que defende o reconhecimento do estatuto de vítima.

O Partido Social Democrata (PSD) também apresentou uma proposta, a 9 de março, sobre o mesmo artigo. Na proposta dos sociais-democratas lê-se que são vítimas “crianças ou jovens que sofram um dano relacionado com a exposição a contexto de violência, mesmo que a eles não seja diretamente infligida”. Nesta proposta não há limite de idades.