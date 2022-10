Passo inédito pode ser dado em 2023. A idade da reforma vai mesmo recuar?

Sessenta e seis anos e sete meses. Para quem está a fazer contas à data de aposentação, a espera vai ficar um mês mais longa. Uma portaria do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social publicada no “Diário da República” a 10 de março confirmou que a idade legal de acesso à reforma vai voltar a aumentar em 2022.

Será um avanço de um mês em relação a 2021 e dois relativamente a 2020, sendo o sétimo aumento em menos de uma década. O novo aumento é também a confirmação de uma tendência: nos últimos anos, a idade da reforma tem subido sucessivamente, em regra, um mês por ano. Mas continuará a subir?