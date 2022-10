Acidente sem “aparentes danos estruturais”: navio mercante embateu contra pilar sul da Ponte 25 de Abril, em Lisboa

Uma embarcação mercante embateu, durante a tarde desta quarta-feira, no pilar sul da Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa a Almada, mas não houve registo de vítimas "nem aparentes danos estruturais na ponte", anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explicita que um "navio mercante com bandeira das Ilhas Marshall embateu, durante a tarde de hoje, no pilar sul da Ponte 25 de Abril, enquanto navegava no rio Tejo, não tendo causado vítimas nem aparentes danos estruturais na ponte".

O alerta foi recebido pelas 17h00 e na sequência do incidente, a embarcação fundeou "junto da Ponte 25 de Abril". Uma equipa da Capitania do Porto de Lisboa fez uma vistoria ao navio para procurar possíveis danos estruturais.

Contudo, a nota não avança se houve danos consideráveis à embarcação.

O caso foi entregue à Polícia Marítima.