Vítimas de violência: 23 mulheres, 4 homens, 5 crianças e 4 idosos por dia em 2020

O aparecimento do novo coronavírus em 2020 pode ter alterado um pouco o normal curso das estatísticas da Associação de Apoio à Vítima (APAV) – houve, por exemplo, menos 34% de crimes reportados – mas há coisas que nem uma pandemia mundial altera. Entre as 13.093 vítimas que pediram ajuda à associação, a esmagadora maioria era do sexo feminino – 24 por dia, 167 por semana, 8720 num ano - e o seu agressor foi em mais de 44% dos casos alguém com quem tem ou teve uma relação íntima. E em 65% foi um homem. Todos somados, foram reportados mais de 14.854 casos de violência doméstica.

