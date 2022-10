Europa prepara “com urgência” passaportes verdes de viagens até junho, também para serem usados por países terceiros

Os 'passaportes verdes' que estão a ser preparados na União Europeia, com o objetivo de restabelecer as viagens durante a pandemia de covid-19, deverão ser usados também por cidadãos de países terceiros do espaço Schengen, segundo foi avançado durante uma sessão web para jornalistas organizada esta segunda-feira pelo Parlamento Europeu em Portugal.

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, avançou que a presidência portuguesa da União Europeia está empenhada em "levar mais à frente" o passe verde das viagens e a sua utilização por cidadãos de países terceiros deverá assentar em vacinas certificadas no espaço da UE.

"Portugal vai aprovar esta proposta de regulação e trabalhamos muito com a Comissão para ter uma resposta rápida, que vai ter efeitos massivos no ecossistema do turismo mas também em outros sectores", destacou a secretária de Estado do Turismo.

Trata-se de um documento muito ansiado pela indústria de viagens e o Parlamento Europeu já aprovou o procedimento de urgência para poder haver, até ao início de junho, o chamado 'passaporte digital verde', concretizado num certificado de saúde com vista a facilitar as viagens dentro da União Europeia em contexto de covid.

"Vamos esperar que do lado do Conselho Europeu também haja uma resposta coordenada e rápida sobre este certicado digital", salientou a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, lembrando que um procedimento legislativo demora habitualmente um ou dois anos a consolidar no interior da UE, obrigando neste campo a pandemia a uma urgência como nunca houve no passado.

"Este certificado não é obrigatório nem é um pré-requisito para viajar", clarificou a eurodeputada. "É um instrumento que visa facilitar a circulação de pessoas na UE com regras claras, seja em aeroportos, em comboios ou em portos".

Passaporte europeu não é obrigatório e vai depender daquilo que determinarem os diferentes países

No essencial, o que se prepara para o 'passaporte verde' da Comissão Europeia é que venha a existir em formato eletrónico ou em papel, contendo informação sobre se a pessoa já está vacinada contra a covid, se tem algum tipo de imunização por ter recuperado da doença ou se tem teste negativo.

Se for em formato digital, este certificado pode ser lido em QR Code, na língua nacional e em inglês, devendo ser válido em todos os países da União Europeia, independentemente das regras adotadas por cada um com a pandemia.

Uma das tónicas é acautelar o direito das pessoas de não quererem disponibilizar informação particular em meios digitais, como 'smartphones', mantendo-se a opção de darem estas garantias em formato de papel ao fazerem viagens.

"A restauração do livre movimento é essencial, é talvez o primeiro direito dos cidadãos europeus", sublinhou o europedeputado Fernando López de Aguiar, presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) do Parlamento Europeu.

"Se vamos ter este documento, que é temporário, e produzir uma peça de legislação, não é para ser discriminatório, mas para ser um instrumento que facilite as deslocações", salientou López de Aguiar, chamando a atenção para as regras avulsas que os países têm adotado na pandemia, "e esta fragmentação leva à discriminação".

O eurodeputado deixou claro que estão garantidas "a confidencialidade de dados" ou o direito das pessoas que não querem ser vacinadas à covid no passe verde de viagens que a UE prepara.

"Portugal vai dentro em breve levantar as restrições de viagens"

Neste campo, é fundamental que os Estados-membros "sejam consistentes" a adotar o certificado europeu de viagens de forma comum, uma vez que nem para eles é obrigatório.

Sobre a utilização do passe europeu de viagens por cidadãos de países terceiros - ou se os países aprovam ou não a entrada de pessoas vacinadas por exemplo com a vacina russa Sputnik, não aprovada pela agência europeia do medicamento (EMA) - a diretora-geral da Justiça e Consumidores da Comissão Europeia, Salla Saastamoinen, avançou que "tudo depende do que os Estados-membros decidirem fazer", pelo que é importante que adotem este certificado "de forma harmonizada".

"A razão de ser deste passe verde europeu é a de garantir que as pessoas depois de entrarem num país não precisem de fazer quarentena, auto-isolamento ou outro tipo de teste", especificou Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, lembrando que, até haver o certificado europeu, em junho, "vários países, incluindo Portugal, já têm soluções e requisitos para quem quer viajar e passar as suas fronteiras e até junho continuaremos com esses procedimentos".

"Os sistemas já estão operacionais, o que precisamos é de adaptá-los aos detalhes que venham a sair desta abordagem que vem da Comissão Europeia", referiu Rita Marques.

A secretária de Estado do Turismo deixou a mensagem de que "em Portugal estamos muito focados em reabrir o turismo de forma sustentável e acreditamos que o país vai dentro em breve levantar as restrições de viagens, temos estado alinhados e a trabalhar para garantir que temos o certificado europeu".