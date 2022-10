Universidade de Lisboa vai ter a maior residência universitária do país

Se arrendar uma casa é uma das maiores dores de cabeça de qualquer jovem adulto que queira sair da alçada dos pais, o problema não é menor para um estudante do ensino superior deslocado. A oferta de alojamento a preços regulados é insuficiente — 15 mil camas para mais de 110 mil que estudam longe de casa — e as rendas praticadas no mercado livre, sobretudo nas maiores cidades, excedem muitas vezes o orçamento das famílias. O que se passa na capital é um dos casos mais paradigmáticos. E é para ajudar a dar resposta a este problema que a Universidade de Lisboa (UL) se lançou num dos maiores projetos de construção de alojamento para estudantes das últimas décadas. A obra arrancará em julho e quando estiver concluída acrescentará 819 camas à oferta, formando a maior residência universitária do país.

Os números espelham a dimensão do projeto, adjudicado ao ateliê Saraiva e Associados, que integra a lista dos 100 maio­res do mundo: o investimento para os três edifícios, de cinco e seis andares, ronda os €40 milhões, a construir num terreno com mais de três hectares, e que incluirá estacionamento no subsolo para 500 automóveis, áreas comerciais e uma extensa praça retangular, com 80 metros de comprimento e 60 de largura, com zonas de lazer, descanso e convívio. A residência fica ao lado da Alameda das Universidades, entre a Biblioteca Nacional e as Faculdades de Psicologia e de Medicina Dentária da UL e o ISCTE.