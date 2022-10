Covid-19. Número de mortes sobe para 10 e registam-se mais 365 novos casos em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas 365 novos casos de covid-19 e dez vítimas mortais, segundo o mais recente balanço diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de doentes nos hospitais aumentou nas últimas 24h, com mais 15 pessoas internadas, mas há menos seis nos cuidados intensivos. Nas últimas 24h recuperaram da doença 384 pessoas, o que eleva o total de pessoas que ultrapassaram a covid-19 para 775.391. No total, há neste momento 28.179 casos ativos no país, menos 29 do que no dia anterior.

Nas últimas 24h morreu um homem com menos de 60 anos, uma mulher com idade compreendida entre os 60 e os 69 e uma mulher e um homem com idades entre os 70 e os 79 anos. Mas a faixa etária das pessoas com mais 80 anos continua a ser aquela onde se registam mais óbitos: cinco homens e uma mulher nas últimas 24h morreram de covid-19 nesta faixa etária. Seis dos óbitos aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na zona Norte e um no Alentejo. Centro, Algarve, Açores e Madeira não tiveram qualquer morte de doentes infetados com covid-19 nas últimas 24h.

Ainda há 15.602 pessoas sob monitorização das autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou a morte de 2.777.761 pessoas em todo o mundo desde que foi detetada na China no final de 2019, segundo a agência francesa de notícias France Presse. Oficialmente, foram diagnosticados mais de 126.622.220 casos de infeção desde o início da epidemia, mas a quantidade de assintomáticos que nunca souberam que estavam contaminados tem levado os especialistas a considerar que o real número de pessoas que estiveram infetadas pode ser muito superior.