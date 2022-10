Caso triatleta: defesa de funcionário judicial recorre para o Constitucional

António Joaquim não se conforma com a pena de 25 anos de prisão a que foi condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e vai recorrer para o Tribunal Constitucional. Esta informação é confirmada pelo advogado que o representa, Ricardo Serrano Vieira, que diz estar em causa o facto de o seu cliente ter sido condenado "sem provas". "O STJ devia ter devolvido o processo para a Relação para que parte da produção de prova fosse repetida pelo tribunal de primeira instância".

Para o advogado, António Joaquim foi condenado "sem provas diretas ou indiretas" apenas por "inferição, ou dedução".

No julgamento, António Joaquim, que mantinha uma relação extraconjugal com Rosa Grilo, mulher da vítima, foi absolvido porque o tribunal entendeu que não havia provas que o colocassem no local do crime, apesar de ter aceitado que a arma usada para matar Luís Grilo era sua.

A amante, Rosa Grilo, assumiu em tribunal ter ido buscar a arma a casa de António Joaquim sem o seu conhecimento. e contou que o marido teria sido assassinado por "angolanos". O tribunal de Loures condenou-a a 25 anos de prisão.

O Ministério Público recorreu para a Relação de Lisboa e os desembargadores deste tribunal deram-lhe razão condenado António Joaquim à pena máxima de 25 anos e mantendo a mesma pena para Rosa Grilo. No acórdão, era defendido que apesar de não haver uma prova direta que implicasse António Joaquim, a verdade é que Rosa Grilo não poderia ter cometido o crime sozinha porque não teria força para deslocar o corpo e só o amante teve a oportunidade e interesse em ajuda-la. O móbil do crime era o seguro de vida que a viúva receberia.

O STJ aceitou esta interpretação dos factos sustentando que "todas as circunstâncias, conjugadas entre si, demonstram, com toda a evidência, que essa outra pessoa que colaborou com a arguida Rosa Grilo para tirar a vida do Luís Grilo e ajudou aquela a desfazer-se do corpo da vítima, só podia ter sido o arguido António Joaquim, o qual forneceu os instrumentos do crime – arma e munições – e tinha com aquela uma relação

António Joaquim já esteve em prisão preventiva mas foi libertado ainda durante o julgamento e vai aguardar o resultado do recurso para o TC em liberdade.

Luís Grilo foi assassinado com um tiro na cabeça em julho de 2018 e o caso começou a ser investigado como desaparecimento antes de se tornar um homicídio que ficará para a história.