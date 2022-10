Portugueses fogem para longe das restrições: um em cada dez dormiu a mais de 100 quilómetros de casa esta quinta-feira

“Certamente como resposta às medidas restritivas impostas pelas autoridades para o período da Páscoa, e válidas a partir das 0h00 desta sexta-feira”, a consultora Produtos e Serviços de Estatística (PSE) indica que “houve 10,7% da população portuguesa que foi dormir a mais de 100 quilómetros da sua residência” esta quinta-feira. A constatação é sustentada pela análise dos dados obtidos pelo “Painel de Mobilidade PSE 2021”.

A percentagem populacional que pernoitou a mais de 100 quilómetros de casa é bem mais elevada do que nos dias úteis precedentes e do que no fim de semana passado.

“Habitualmente este valor ronda os 6% a 7%, nos dias úteis mais recentes, e 7,6% a 7,9% no último fim de semana”, contextualiza a PSE.

O mesmo estudo aponta que 62% dos portugueses circulam na rua em dias de semana, enquanto um terço da população em trânsito faz mais de 20 quilómetros diariamente. O confinamento médio em Portugal durante os dias úteis fixou-se, assim nos 38% nas duas últimas semanas.

Com base no referido relatório, a consultora afirma que “o desconfinamento atual permite uma mobilidade que é 87% do normal verificado antes da pandemia”.

O valor. que se repete nas últimas duas semanas, está bem acima dos 77% verificados na semana de 8 a 12 de março, a última que antecedeu a primeira fase de abertura gradual do país.

“Podemos dizer que o dia 19 de março teve um índice de mobilidade de 99% da normalidade pré-pandemia”, salienta o painel da PSE.