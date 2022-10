“Deixar a vítima sozinha com a responsabilidade de fazer a queixa é uma violência atroz.” Violação deve ser um crime público?

Um jovem falava em direto no Instagram. O amigo apareceu para lhe gabar os feitos: tinha violado uma mulher. A história foi contada e cerca de 700 pessoas ouviram-na ali no momento. Outras tantas ouviriam nos dias seguintes, iriam lê-la nos jornais, nas redes sociais. E se ainda não conhecia, está a ler agora de forma resumida o que aconteceu naquele direto. As autoridades investigaram e, referiu então a polícia de Viseu, “tudo leva a crer” que ele estivesse a fantasiar.

