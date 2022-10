Covid-19. Vacinação já estará a proteger os mais velhos

Os dados foram apresentados na reunião no Infarmed da passada terça-feira e ainda que não sejam uma medição objetiva da efetividade das vacinas contra a covid-19 que estão a ser usadas parecem indicar que algum impacto da vacinação já está a ser sentido entre os mais vulneráveis a esta doença. Desde o início de março, o grupo de pessoas com mais de 80 anos deixou de ser o que apresentava a maior incidência de infeção para estar agora abaixo da média nacional, ou seja, apesar da redução de casos se ter verificado em todas as faixas etárias, foi mais acentuada neste grupo, revelou o responsável do departamento de estatística da Direção-Geral da Saúde André Peralta Santos.

Outro dado assinalado pelo especialista traduz-se na redução “muito expressiva” das hospitalizações a partir dos 60 anos. E mais uma vez se nota uma diferença de padrão neste indicador. Se no pico da pandemia, em finais de janeiro, o número de internamentos em enfermaria era muito superior no grupo mais de 80 face ao dos 60-69 anos e 70-79, em meados de março os valores nestas três faixas etárias estão agora muito mais próximos.

