Covid-19. Indicadores dão luz verde para nova fase de desconfinamento

O número de novos casos de covid-19 tem estado a descer nas últimas semanas e os peritos estimam que no início de abril a incidência se mantenha dentro do limite estabelecido pelo Governo para o país poder (continuar a) desconfinar. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a 4 de abril deverá registar-se uma média de 430 novas infeções diárias e uma incidência de 63,7 casos/100 mil habitantes, muito abaixo da linha vermelha de 120 casos/100 mil habitantes definida há duas semanas pelo primeiro-ministro como um dos sinais para travar. E mesmo que o índice de transmissibilidade [R[t)] ultrapasse o valor de 1, a combinação dos dois indicadores deverá manter-se dentro da zona ‘segura’ da matriz de risco, cumprindo os critérios necessários para avançar para a segunda etapa de reabertura, a 5 de abril.

“Será provável que nas próximas semanas o R(t) se aproxime de 1, de acordo com a evolução da curva de incidência e do R(t) nas últimas semanas. Se vai ou não ultrapassar esse valor, dependerá da capacidade de controlo da epidemia”, afirma ao Expresso Baltazar Nunes, responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do INSA. Identificar e isolar casos, rastrear contactos e implementar medidas de prevenção nos locais de trabalho, escolas e comunidade continua a ser a chave para travar a transmissão, evitando que o R(t) ultrapasse o valor de 1, que sinaliza um novo crescimento da epidemia.