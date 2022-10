10 notícias que marcaram o dia

Supremo mantém condenação à pena máxima de Rosa Grilo e António Joaquim

Supremo mantém os 25 anos de prisão para os dois amantes, condenados pelo homicídio do triatleta Luís Grilo. Esta quinta-feira a advogada de Rosa Grilo foi acusada de simulação de crime e posse de arma proibida.

Juiz negacionista suspenso de funções

O juiz Rui Fonseca e Castro, do Tribunal de Odemira, conhecido pelas suas teses negacionistas no âmbito da covid-19, foi suspenso preventivamente de funções pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) no seguimento do inquérito disciplinar que lhe tinha sido movido pelo CSM.

Proibida circulação entre concelhos a partir das 00h desta sexta-feira

Retificação de decreto, publicada em Diário da República, antecipa proibição de circulação para fora do concelho prevista inicialmente para as 20h de sexta-feira

Em direto: Estado de emergência aprovado até 15 de abril. Marcelo já assinou decreto

Estado de emergência aprovado até dia 15 de abril com votos favoráveis de PS, PSD, CDS, PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Marcelo Rebelo de Sousa fala hoje ao país. Acompanhe AQUI.

Novo Banco: PS pede depoimento por escrito a Passos, Cavaco e Durão e audição de Moedas

O PS requereu esta quinta-feira os depoimentos por escrito do ex-Presidente Cavaco Silva, dos antigos primeiros-ministros Durão Barroso e Passos Coelho e a audição presencial do ex-comissário europeu Carlos Moedas na comissão de inquérito do Novo Banco.

Economia portuguesa cresce face ao primeiro confinamento, sinaliza o Banco de Portugal

A economia portuguesa está a crescer face ao primeiro confinamento e voltou ao verde na comparação homóloga, ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado. É isso que indica o Indicador Diário de Atividade Económica (DEI), publicado pelo Banco de Portugal (BdP), cujos dados foram atualizados esta quinta-feira.

Saldo orçamental agrava-se em 2504 milhões de euros até fevereiro

A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) até fevereiro registou um défice de 1153 milhões de euros, o que traduz um agravamento de 2504 milhões de euros em termos homólogos, informou o Ministério das Finanças em comunicado.

Chama-se Cidade Sporting e vai revitalizar o espaço à volta de Alvalade com "desporto, arte e tecnologia"

O Sporting anunciou a criação de uma artéria para caminhadas e corridas, assim como um campo de basquetebol e um parque de skate, junto ao estádio de Alvalade

Covid-19. Só 4,1% dos europeus já foram totalmente vacinados

Cerca de 18,2 milhões de cidadãos da União Europeia (UE) foram já totalmente imunizados contra a covid-19, o correspondente a 4,1% da população adulta comunitária, num total de perto de 62 milhões de doses de vacinas administradas.

9 mortes, 423 infetados e mais de 600 recuperados em Portugal

Há menos 17 doentes nos hospitais do país, com o total de internamentos a ser agora de 695, o valor mais baixo em quase seis meses (desde que a 4 de outubro havia 682 hospitalizados). Há ainda menos um doente nas unidades de cuidados intensivos (total: 154).