PSP regressa ao Bairro da Quinta das Lagoas, detém pessoa envolvida nos incidentes de terça-feira e deixa um aviso e uma mensagem

A PSP voltou esta quarta-feira ao bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios, no Seixal, depois de há menos de 24 horas ter estado numa troca de tiros que se transformou num impasse de várias horas e que culminou na detenção de um suspeito (entretanto libertado) e na fuga de outros dois. Desta vez foram detidas duas pessoas no bairro - uma delas esteve envolvida nos incidentes de terça-feira.

A PSP diz em comunicado que “uma pessoa encontrava-se a ser agredida e ameaçada por outras duas”, com recurso a uma arma branca, “fruto de desentendimentos antigos entre vizinhos”. O comunicado diz mais: “uma das pessoas detidas encontrava-se envolvida nos incidentes verificados ontem no mesmo bairro”. Contactado pelo Expresso, o Comando Distrital de Setúbal desmente a possibilidade de esse detido ser um dos suspeitos em fuga. “Estar envolvido pode ser como testemunha, como vítima”, exemplifica fonte do comando local.

Aliás, por enquanto a PSP considera “pouco provável” que os casos estejam relacionados, apesar da presença deste elemento comum, e que os “problemas entre vizinhos” a que se refere o comunicado sejam os mesmos que levaram a polícia ao bairro na terça-feira. “Ainda estamos a fazer diligências, mas por enquanto não temos qualquer informação nesse sentido”, responde a mesma fonte, lembrando que o caso de terça-feira, e a eventual presença de mais suspeitos, está agora sob alçada da Polícia Judiciária.

A PSP garante ainda que a situação no bairro é de “tranquilidade” e que é “importante não transmitir um sentimento de insegurança à população”. “Pode ter sido apenas uma coincidência [dois incidentes em dois dias]. E se amanhã voltar a acontecer, voltaremos a estar lá”, garante o Comando Distrital de Setúbal.