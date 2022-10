10 notícias que marcaram o dia

Estado de emergência: Bloco avisa Marcelo para bomba-relógio com fim das moratórias, PCP para "falências em massa"

Com o país a entrar na segunda semana do desconfinamento, o Presidente ouve os partidos sobre a renovação do "estado de emergência". Catarina Martins avisou Presidente para um problema iminente: o fim de moratórias para crédito à habitação já no fim de março. Acompanhe AQUI .

Cerca de 3,7 mil milhões de euros em crédito à habitação deixam de estar protegidos por moratórias no fim do mês

Um conjunto de contratos de crédito à habitação no valor aproximado de 3,7 mil milhões de euros vai, no fim de março, deixar de estar protegido por moratórias disponibilizadas no ano passado. A retoma dos pagamentos regulares para os restantes contratos de crédito à habitação com prestações congeladas, de 13,4 mil milhões de euros, só acontecerá em setembro.

Bruxelas aumenta controlo nas exportações da vacina e pressiona o Reino Unido

Bruxelas propõe o reforço do mecanismo de exportação de vacinas contra a covid-19 e introduz novos critérios - proporcionalidade e reciprocidade - a ter em conta na hora de as autorizar para fora do bloco europeu - até as farmacêuticas que estão a cumprir contratos podem ser afetadas. Aumenta a pressão para que o Reino Unido partilhe as doses da AstraZeneca produzidas nas fábricas britânicas

No pior dia da pandemia no Brasil, Bolsonaro falou ao país: ”Muito em breve, retomaremos a nossa vida normal”

"Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve, retomaremos a nossa vida normal", afirmou Jair Bolsonaro no pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão.

A mensagem foi transmitida no dia em que o Brasil teve o seu dia mais trágico desde o início da pandemia, após ter ultrapassado, pela primeira vez, os três mil mortos (3.251) devido à covid-19 num único dia, num total de 298.676 vidas perdidas.

Candidato do PSD a Gaia é o maior acionista privado da SAD do FC Porto. Rui Rio não vê incompatibilidade

António Oliveira detém 7% do capital da SAD do FC Porto, com um total de mais de um milhão e meio de ações, sendo o maior accionista a título individual e privado. Mas Rui Rio não vê nisso incompatibilidade, reduzindo esses interesses a "gestão direta" e empresarial. "António Oliveira é candidato a Gaia por mérito próprio, não o é por ter ações numa SAD", diz o gabinete do líder do PSD ao Expresso

Adiada votação das propostas sobre a maçonaria e Opus Dei. PCP quer análise da legislação de outros países

Foi adiada a votação das propostas do PAN e do PSD que determinam que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos declarem as ligações a organizações como a Maçonaria ou à Opus Dei. As duas propostas deviam ser votadas na quinta-feira em plenário, mas foram retiradas do guia de votações na sequência de um pedido do PCP.

Groundforce: ministro diz que Alfredo Casimiro em vez de pagar acabou por receber 4 milhões para ficar com a empresa

O ministro das Infraestruturas apresentou esta quarta-feira números aos deputados onde mostra que em vez de pagar para comprar 50,1% da Groundforce, Alfredo Casimiro ainda ficou a lucrar cerca de 4 milhões de euros com o negócio

TAP realizou mil voos em fevereiro, dez vezes menos do que há um ano

Companhia aérea realizou 1000 voos em fevereiro, o que se compara com 10.000 de fevereiro do ano passado, um mês antes de se ter começado a sentir o impacto da pandemia de covid-19.

Risco de tuberculose é quatro vezes superior entre imigrantes

As comunidades de imigrantes em Portugal têm um risco quatro vezes maior de infeção por tuberculose do que a média nacional, alerta o Relatório de Vigilância e Monitorização da Tuberculose em Portugal publicado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde. Segundo dados referentes a 2018 e 2019, as comunidades imigrantes tiveram em 2019 uma taxa de notificação da doença de 83,7 casos por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional não foi além de 18 casos por 100 mil habitantes.

11 mortes e 575 infetados em 24 horas. Incidência continua a recuar, R(t) em Portugal sobe para 0,91

Há menos 31 doentes nos hospitais do país, com o total de internamentos a ser agora de 712, o valor mais baixo em cinco meses e meio (desde que a 5 de outubro havia 701 hospitalizados). Há ainda menos quatro doentes nas unidades de cuidados intensivos (total: 155).