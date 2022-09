Sem-abrigo na Baixa do Porto: “Não me lembro de ver tantos”

No frio mês de dezembro, Agostinho Jardim Moreira, padre há quase meio século na Paróquia de São Nicolau e de Nossa Senhora da Vitória, viu chegar um, depois outro, e mais outro sem-abrigo à zona da Cordoaria, na Baixa do Porto. As portas e muros da antiga Cadeia da Relação da cidade, onde Camilo e Ana Plácito cumpriram pena pelo seu amor de perdição, tornaram-se a morada de ocasião de quem há anos ou meses perdeu a família, amigos, emprego. Sem laços, sem documentos, sem rendimentos ou com abonos mínimos são cada vez mais “os que ficam presos à rua, ao vício, condenados à sua sorte, se não houver quem ajude”.

Apesar de achar que a Igreja não devia fazer o que compete ao Estado, o padre da paróquia situada no coração do Porto e presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, não conseguiu desviar os olhos da “nova realidade”, agudizada pela crise económica e social provocada pela pandemia. “Aqui, sempre houve pessoas sem-abrigo, mas não me lembro de ver tantos”. Inquieto, sem meios para acudir a quem dorme ao relento a dois passos da Igreja da Vitória, apelou à solidariedade do mundo do futebol e chegou a Jorge Mendes, seu conhecido e apoiante da Casa da Amizade, centro social que todos os dias serve 45 almoços e jantares a carenciados. “O Espírito Santo empurrou-me a pedir-lhe ajuda, depois de já ter oferecido 25 computadores a crianças em abril”, diz o pároco, revelando que o agente de Ronaldo se comprometeu de pronto “a pagar seis quartos” em pensões.