Párias na cidade: histórias de quem quer fugir ao destino da rua 

António Barbosa, o arrumador poeta

“Até pareço o senhorio”, declara em tom de brincadeira António, quando se apressa a abrir a porta da pensão Curious Morning, junto à Praça da República, no Porto. Recebe-nos no pequeno quarto que lhe serve de abrigo desde dezembro, quando aceitou abandonar a rua, a sua morada há tantos anos que perdeu a conta. Aos 58 anos, o antigo trabalhador da construção civil acede a contar a sua história de vida, 27 anos depois de ter deixado para trás a mulher e a filha de três meses, em Cinfães do Douro. “A separação foi o princípio da minha queda em desgraça”, confidencia António, poeta de vocação, com dois livros publicados, o último - 'Um ídolo no Paraíso' - em março de 2020, escrito ao sabor da inspiração nas horas vagas de arrumador. “Não queiram ser como eu/Já não tenho quem amar/ A mocidade morreu/Nos meus braços a chorar” é o primeiro verso, titulado de 'Mocidade', da obra publicada por Isabel Galhano e Miguel Brugo Rocha, que fecha com 'Destino Incerto', seis quadras de repúdio à violência doméstica, cenário quotidiano da sua meninice na Rua Escura, na Ribeira, até ao dia em que no fim da adolescência “cresceu” para pai para “defender a mãe”.

“Para mim, quem bate numa mulher é um cobarde, ralé. Se assisto a uma cena dessas, enfrento, não me encaixa", diz.

Conta que a separação da mulher, “já lá vão 27 anos” foi o princípio da sua “queda em desgraça”. “Fiz casa, não deu certo, vim embora. Nunca mais me encontrei”, comenta. Voltou ao Porto, ainda trabalhou como vigilante, ocupação que gostaria de voltar a ter com a ajuda do senhor Padre Jardim, que o “tirou da rua”, com “pena” de o ver dormir ao relento, atrás da Cadeia da Relação, perto da Igreja da Vitória, no centro histórico da Invicta. “Viu-me lá 24 h sobre 24 h a arrumar carros. Ninguém me rendia. Perguntou-me se estava disposto a mudar de vida, aceitei e estou agradecido, que a idade e a saúde não ajudam”.

Da mesa de cabeira, ao lado da cama feita e bem feita - “aprendi na tropa” -, António Barbosa tira um envelope, onde guarda a foto da filha aos três meses e outra atual, que reviu há uns meses. “Esteve a viver em França, já tenho netos, veio procurar-me, depois de me descobrir através do Centro de Saúde Rainha Dona Amélia”. Mostra a fotografia, sem disfarçar o orgulho: “É linda!”. “Nunca mais me telefonou, acho que teve vergonha de o pai ser arrumador, mas nunca roubei”, afiança.

Por mês, recebe € 186 de RSI, para os cigarros e café, que antes tomava ao balcão, agora ao postigo, que não gosta de convícios. Na pensão, só vai à sala se “lá estiver sereno”: “Senão subo e fico no meu canto e ninguém sabe de mim. Sento-me à secretária, a olhar para a janela e para o infinito, e escrevo até me apetecer, às vezes a noite inteira”. Ao almoço, trazem-lhe a comida da 'Casa da Amizade', centro social da Paróquia de São Nicolau e Nossa Senhora da Vitória, ao jantar “teria de lá ir”, mas prefere não comer. "Sou um lanterna vermelha, só como uma vez por dia, é a ração de combate”.

Joel, o aspirante a eletricista

No piso de cima da mesma pensão, Joel entretém-se com o telemóvel. É portista - “ferrenho” -, percebe-se logo pela máscara onde se lê 'Campeão 2020'. Lamenta que este ano as coisas não estejam a correr bem na Liga, mas resta a esperança da 'Champions'. “Se já ganhou duas vezes, não há duas sem três”, anima-se.

Tem 32 anos, também estava na rua, há dois anos, dormia atrás da Estacão de São Bento. Aceitou a oportunidade que lhe deu o senhor Padre Jardim: “Quero muito voltar a ter um trabalho e endireitar”, assegura, que sem emprego e dinheiro “a sogra” não o deixa ver a filha, Tatiana Filipa, de quatro anos.

Apresenta-se como “ex-toxicodependente, agora no programa da metadona”. Aos 13 anos, deixou de estudar, foi viver para a Irlanda para junto do irmão, onde trabalhou “clandestinamente a fazer chips para carros”. Com saudades de casa, voltou para Laborim, em Vila Nova de Gaia, casou, teve a filha, até “as coisas correram mal”. Separaram-se. A filha ficou à guarda da avó materna, porque a “ex também consome”. “Eu tenho direito a ver a menina de 15 em 15 dias, mas a minha sogra não deixa”, queixa-se. “Está em tribunal. É por ela que quero ter uma vida nova”, desabafa.

O que mais gostava de fazer era fazer um curso de eletricista - “já fui ajudante” - e ter um emprego. “Quando abrirem os cursos do Centro de Emprego, que agora parece que está tudo parado por cauda da pandemia, agarro-me logo, que é a coisa que melhor me pode acontecer”, sublinha Joel. Almoça e janta na Casa da Amizade, dá umas voltas ali pela Baixa, e volta para a pensão, que no outro dia foi “parado pela polícia”. Convívios, só com um colega que também estava na rua.

Sandra, a ex-prostituta que quer fazer limpezas

Aos 49 anos, Sandra conta que já fez de tudo na vida. Não quer “retratos”, nem mostra o seu quarto na pensão. Recebe-nos numa salinha, em frente à televisão, que não gosta de parar na sala grande. “Não gosto de dar confianças a quem não conheço. Eu é bom dia, boa tarde, que sei lá quem são”, diz baixinho. Tem três filhas e um rapaz, mas estão de relações cortadas: “Puseram-me na rua, sabe como é quando não há...”. Pelo gesto dos dedos, percebe-se que fala de dinheiro.

Durante uns anos morou com “uma pessoa”, que alega também a “roubou”: “Vim-me embora, deixei tudo, roupa, as minhas coisas”. Na vida, confidencia, já fez de tudo: trabalhou num café, num supermercado, serviu às mesas numa tasquinha e fez “uns cursos de formação, de hotelaria e geriatria”, na Maia. Não acabou nenhum, andou a fazer limpezas, “até cair na rua”.

Baixa a máscara e murmura: “Fui prostituta uns anos, depois livrei-me disso”. Com a ajuda das “doutoras da equipa do sr. Padre”, quer voltar a trabalhar, depois de lhe tratarem dos documentos que perdeu. Torce o nariz a voltar a fazer cursos, pois não se sente com cabeça. “Quero mesmo é que me arranjem umas limpezas para fazer nuns restaurantes, é a minha praia”, avisa. Almoça e janta na Casa da Amizade, que enquanto vai e vem sempre se distrai. No resto do tempo vê televisão e faz crochet e “uns panos”. “Mas interrompi, parti uns óculos. Vou ter de esperar até me arranjarem o cartão de utente para ter outros”, lastima-se.

Adelino, o religioso à espera de ter dentes

Na Hospedaria Desportiva, mora há dois meses Adelino Silva, 40 anos, natural de Espinho, ex-toxicodependente, que também se “livrou da metadona”. Durante uns anos viveu numa casa abandonada, diz que esteve inscrito para habitação social em Espinho, mas não teve direito e veio para o Porto, cidade que comenta “tem mais oportunidades” de trabalho. Foi ajudante de padeiro, trolha, fez um curso de picheleiro, “um pouco de tudo”, até ficar desempregado há 10 anos e ter “caído na rua”. “Estou muito agradecido ao senhor Padre Jardim, uma grande alma”, afirma, enquanto beija a cruz do terço que carrega ao pescoço. Sempre foi muito religioso, diz, desfiando que fez a catequese toda, a primeira comunhão e a solene. Continua a gostar “da igreja, um ambiente antigo” e de ir à missa ao domingo.

Quer fazer um curso, “teórico e prático”, para ter uma segunda “chance na vida”. Sem filhos, gostaria de voltar a ter contacto com a família, a mãe, os dois irmãos e uma irmã. Está à espera que lhe transfiram “os papéis” para o Porto, para ter acesso “aos cuidados de saúde”, depois de um dentista, de um posto médico em Espinho, lhe ter feito mal a prótese. “Um aldrabão, só quis o dinheiro”, sentencia.

A Deus só pede uma “graça”: “Uma dentadura para voltar a sorrir. Sem dentes, olham para mim, e ninguém me dá trabalho”, garante.

Recebe o RSI, menos de € 200, que “não dá para quase nada”. Paga € 29 para almoçar e jantar na Casa da Amizade e compra café solúvel, pão e manteiga para o pequeno almoço, que prepara no quarto. Depois de ter abandonado o abrigo que tinha atrás da Estação de São Bento, quer ter “uma vida estabilizada”.

Nas horas vagas, vai colorindo uns desenhos, que as “doutoras do centro” lhe deram. Dos estudos, não gostou: “Aos 18 anos, dei-me como voluntário”. Foi para Abrantes, onde apanhou de um “tenente benfiquista”, quando ele, “portista aferroado” mandava umas bocas. “Quando os vermelhos perdiam, não se lhe podia dizer nada”.

No outro dia, foi para a estação de Campanhã apanhar o comboio para visitar a mãe, mas foi “caço” pela polícia, que o mandou de volta para a pensão. Tem a multa na gaveta da cómoda, não sabe para quê. “Avisei logo, que não tenho como pagar, seja o que Deus quiser”, remata, rogando à despedida do quarto para não se esqueceram “do apelo da prótese dentária”.