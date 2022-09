Ministra da Justiça admite ser difícil avaliar fraudes na vacinação

Em entrevista ao jornal Público, a Ministra da Justiça afirma que no caso das vacinações covid-19 fraudulentas “não será muito fácil fazer a avaliação do ponto de vista criminal” e admite que “se tenham verificado situações em que faz mais sentido usar a vacina do que desperdiçá-la”. Francisca Van Dunem fala ainda sobre o caso do procurador europeu, diz que foi um debate que “ficou marcado por um grande radicalismo”, lembra que a sua licenciatura chegou a ser questionada e admite que a “do ponto de vista da imagem de Portugal, não foi bom”.

Sobre a proposta da Associação Sindical de Juízes em aumentar o número de magistrados judiciais no Tribunal Central de Instrução Criminal, a ministra também admite a necessidade de mais juízes e que é benéfico que Carlos Alexandre e Ivo Rosa deixem de ser uma dupla “que faz com que se pense que, se a decisão for tomada por um dos juízes, vai num sentido e, se for pelo outro, é no sentido oposto”.