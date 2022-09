Entrevista a Elvira Fortunato, vencedora do Prémio Pessoa: “O sucesso da investigação científica na Universidade Nova é feminino”

Elvira Fortunato não esperava ganhar mais um troféu depois de um ano em que tudo lhe correu tão bem, culminando com o Horizon Impact Award 2020, o prestigiado prémio atribuído pela UE ao seu projeto Invisible na área da eletrónica transparente, que teve um impacto internacional surpreendente, com mensagens de parabéns de cientistas de todo o mundo. Mas a cereja no bolo ainda estava para vir e só foi conhecida agora, em 2021, com a atribuição do Prémio Pessoa 2020, que distinguiu o seu “contributo notável para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação português”, como refere um comunicado do júri presidido por Francisco Pinto Balsemão. Aos 56 anos, a vice-reitora para a Investigação da Universidade Nova de Lisboa é professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia, diretora do Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT) e do i3N — Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação, que têm dos melhores laboratórios do mundo. E foi de 2015 a 2020 um dos sete membros do Grupo de Alto Nível de Aconselhamento Científico da Comissão Europeia. Desenvolveu o primeiro ecrã totalmente transparente, é pioneira mundial na eletrónica de papel e participou em 2020 na criação de painéis fotovoltaicos portáteis, leves e flexíveis em filmes finos, que podem ser aplicados em qualquer dispositivo eletrónico, como um telemóvel, tablet ou computador portátil, e também no tejadilho de um automóvel, chapéu de sol, mochila ou peças de vestuário. Em entrevista ao Expresso, Elvira Fortunato diz que “na igualdade de género na investigação científica Portugal está à frente, acima da média europeia e mesmo acima de países como a Suécia”, mas salienta que “há uma discriminação das mulheres a nível da progressão nas carreiras”. Reconhece que com a pandemia a ciência ganhou uma grande projeção mediática, o que também lhe dá mais responsabilidade, e “o cidadão comum viu que sem ciência este problema não se resolvia, nunca se chegava a uma vacina”. E continua a insistir que não trabalha para prémios, apesar de já ter recebido muitos.

Qual é a situação de Portugal em termos de igualdade de género na investigação científica?

Estamos à frente, com cerca de 50% de mulheres cientistas e engenheiras, é um indicador em que Portugal está acima da média europeia (41%) e mesmo acima de países como a Suécia. As mulheres ganham o mesmo que os homens, mas há uma discriminação a nível da progressão nas carreiras. Por isso a Universidade Nova está envolvida num projeto da UE liderado pela Universidade do Sul da Dinamarca, em Odense. Chama-se SPEAR e tem precisamente como objetivo corrigir a assimetria que existe no Ensino Superior em termos de igualdade de género ou igualdade de oportunidades, removendo as barreiras e melhorando as perspetivas de carreira das mulheres na academia, fortalecendo a dimensão de género na investigação e aumentando a sua participação nos organismos de decisão. Em Portugal não há nenhuma universidade que tenha um gabinete ou um departamento que se ocupe destas questões. O SPEAR pretende, assim, estabelecer os planos de igualdade de oportunidades dentro das universidades de uma forma oficial. Aliás, fala-se muito que no novo programa da UE de apoio à ciência e à inovação até 2027, o Horizonte Europa, uma das coisas que será exigida quando uma universidade ou um instituto se candidatar, é precisamente ter esses planos de igualdade de género, ou seja, olhar para as estatísticas e tentar fazer correções às assimetrias que existem.