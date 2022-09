Confinamento, afinal, não ‘salva’ o planeta

O canto dos pássaros voltou a ouvir-se nas cidades em vez do barulho do tráfego automóvel e dos aviões, o ar ficou mais limpo e a natureza pareceu invadir os espaços urbanos. Tudo isto resultou dos períodos de confinamento decretados pela pandemia e da subsequente paragem da economia. Mas perante a questão “até que ponto esta nova realidade poderá ajudar a salvar o planeta?” — a resposta parece simples para cientistas e ativistas ambientais: “Não o suficiente.”

Se é certo que as emissões de gases de efeito de estufa (GEE), como o dióxido de carbono (CO2), caíram globalmente perto de 7%, também o é que foi sol de pouca dura. Mal começou o desconfinamento, as estradas voltaram a encher-se de carros, mantendo o planeta na rota de uma subida média da temperatura global acima de 3oC, até final do século, quando a ciência aconselha a que não se ultrapasse 1,5oC.