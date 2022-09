Cláusula ilegal em seguro de vida. E agora?

Uma mulher ainda jovem teve um “surto psicótico” que a deixou incapaz de trabalhar. A Segurança Social aceitou pagar-lhe uma reforma por invalidez absoluta e decretou-lhe 70 por cento de incapacidade.

Um ano antes do surto que a levou a um internamento de 20 dias num hospital com um diagnóstico de “esquizofrenia paranoide”, a mãe da mulher fez um seguro na Tranquilidade que daria uma indemnização de 75 mil euros em caso de morte ou invalidez da filha. Mas, quando tentou receber o dinheiro, a seguradora lembrou-lhe que a cláusula 4.1 do contrato estipulava que só seria paga uma indemnização no caso de a pessoa segurada ser dependente de terceiros para se vestir, lavar e comer e, simultaneamente, com um grau de incapacidade de 85 por cento. E não pagaram.