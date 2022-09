Só o tribunal pode travar despejos, mesmo em pandemia

A lei que proteje os inquilinos das ações de despejo e de cessação de contratos de arrendamento já sofreu várias alterações de redação desde que surgiu a Covid-19, mas ao contrário da ideia generalizada que se foi instalando, ela não é automática. O jornal Público recorda que apesar da lei que decretou a proteção dos inquilinos ter sido publicada em março, com a primeira declaração do estado de emergência, “nunca houve nenhum despacho a decretar a suspensão do processo, nem o tribunal entende que haja uma suspensão automática”.

Ouvido pelo Público, Miguel Marques, especialista em questões de arrendamento, esclarece que os tribunais da Relação de Liboa e Porto entendem que a suspensão de ação de despejo “tem de ser precedida de uma avaliação do tribunal” e é apenas este que poderá determinar “se o despejo pode ou não colocar o arrendatário em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão de natureza social imperiosa”. Ou seja, o arrendatário tem de demonstrar que não consegue “instalar-se em outra habitação”.

Sofia Martins dos Santos, advogada ouvida pelo Público diz que a legislação para a Covid-19 aplicável à suspensão das ações de despejo já conheceu várias versões, mas que nunca houve no seu entender “qualquer margem para interpretar estas normas no sentido da sua aplicação automática e imediata, sem prévia decisão judicial”. O também advogado João Carlos Teixeira, também conclui ao Público, que os procedimentos relacionados com o despejo não são “ao contrário do que tem sido dito e ouvido”, automaticamente suspensos.