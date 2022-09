Quartos com vista para (debaixo de) água

Acima do quarto andar começam os apartamentos, que chegam ao 17º, e Pedro Silveira diz que “sonha ir morar para ali, com vista para o mar de um lado e para o verde do parque do Jamor do outro”. O ali é o empreendimento Porto Cruz (do grupo SIL, de que é dono) projetado para o terreno de antigas fábricas na foz do rio Jamor, em leito de cheia, numa zona de risco associada à subida do nível do mar e suscetível a eventos extremos, como inundações, que se projetam cada vez mais frequentes e violentas em cenário de alterações climáticas. Mas para o construtor, “o risco não é assunto suficiente para desistir dos investimentos”.

O empreendimento, em vias de ser aprovado pela Câmara de Oeiras, é alvo de forte contestação pública, liderada pela associação Vamos Salvar o Jamor, que além do risco de cheias, aponta “o elevado potencial de liquefação daqueles terrenos em caso de sismo”.