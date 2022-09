Estado de emergência ou emergência de um certo estado?

Há um ano, com a entrada em vigor do primeiro estado de emergência da democracia, a 18 de março de 2020, Portugal mergulhou numa dimensão matemática. Desde então, não houve um dia em que não se falasse de curvas, taxas e índices, crescimento exponencial, eixos e erres, entre outras coisas complexas. Por vezes, porém, são as contas mais simples que levam aos resultados mais inesperados. Com o país em pleno terceiro dia do 13º estado de emergência, e com cada um a vigorar durante 15 dias, chegamos a 183 dias, mais de metade de um ano. A exceção a tornar-se a regra. Como se da emergência tivesse nascido um certo estado.

Novembro de 1975 foi um mês sem igual na história recente portuguesa — tão invulgar como o último ano. Foi declarado, logo a 25 ao início da noite, o estado de sítio na zona correspondente à área da Região Militar de Lisboa. Com rádios e televisões ocupadas, tropa nas ruas e combates em curso em instalações militares, a decisão visava manter a população à distancia. O Expresso, que saiu para a rua a 1 de dezembro (uma segunda-feira) pedia desculpa aos leitores por não ter sido possível fazer chegar às bancas uma edição extra no dia 29 de novembro. E avançava que o estado de sítio parcial seria levantado na “terça ou quarta-feira”: a medida vigorou até 2 de dezembro.