Manuel Salgado: “Servi de pára-raios” na Câmara de Lisboa

O arquiteto e antigo vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Salgado, admite que, provavelmente, voltaria a aprovar o processo de licenciamento para construção do novo Hospital da Cuf, em Alcântara. O também ex-presidente do conselho de administração da SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana foi constituído arguido pelo Ministério Público no âmbito da aprovação da construção deste hospital, por suspeitas de prevaricação e violação das normas urbanísticas, mas, em entrevista ao "Público", Manuel Salgado assume estar "muito confortável com a decisão" tomada neste caso.

Manuel Salgado reconhece que os desenhos "dificultam antever com rigor o impacto visual da construção" e diz mesmo ter sido "apanhado um bocado de chofre". Ainda assim, hoje teria aprovado o projeto, "mesmo sabendo que o impacto era aquele". "Porque não é uma coisa de tal modo chocante."

Na entrevista ao "Público", o ex-vereador falou sobre os 12 anos que esteve na Câmara Municipal de Lisboa, considerando ser um alvo fácil no município: "Servi de pára-raios. As críticas feitas ao executivo eram canalizadas através de mim". Além disso, recusou a ideia de ser o todo poderoso dentro da Câmara de Lisboa. "Eu tenho capacidade de realização e de mobilização das equipas e de fazer acontecer. É daí que acho que me atribuem um grande poder."

O arquiteto coloca de lado a hipótese de voltar a ser autarca, mas admite que "ficou muita coisa por fazer". "Gostava de regular o turismo nos bairros históricos e na Baixa, para tentar ter mais equilíbrio nestas zonas, tendo menos turismo de massas e retirando do centro da cidade os tuk-tuk e os autocarros para visitar a cidade".