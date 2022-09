Homossexuais passam a poder dar sangue: “Ainda estou a tremer. Só não estou com lágrimas porque não é do meu feitio”

Um homem com casaco de motociclista junta-se a um pequeno grupo de pessoas LGBTQI+ que se vai juntando à porta do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), em Lisboa, pelas 17h30, e dá-lhes a boa nova: “Já dei sangue. Achava que iam recusar-me. Mas não houve entraves. No inquérito sublinhei que tinha um homem como parceiro. Que é o mesmo há muitos anos. Disseram-me que não havia problema, que a partir de hoje de manhã eu podia dar sangue. Ainda estou a tremer. Só não estou com lágrimas porque não tenho feitio para isso.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler