Em menos de 24 horas já se esgotaram as 50 mil árvores que o ICNF tinha para dar

Afinal não foi preciso uma semana. Em menos de 24 horas, “as 50 mil plantas disponíveis para oferecer foram todas atribuídas”, esta é a resposta que muitos dos candidatos à campanha #ICNFsomosTODOSnos, lançada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) a 17 de março, começaram a receber esta sexta-feira aos emails que tinham enviado para o endereço eletrónico indicado a 18 de março. “Um estrondoso sucesso”, declara o ICNF.

Em comunicado, o ICNF diz que recebeu “uma adesão inesperada e surpreendente, especialmente por se tratar de iniciativas individuais, provenientes de todos os cantos e recantos do país, rurais e urbanos, de Norte a Sul”.

O critério para a atribuição gratuita das árvores era somente a ordem de chegada do pedido para pessoas individuais ou entidades privadas sem fins lucrativos que pediam até 10 ou 50 árvores, e que para os proprietários rurais (com área não superior a 5.000 m2 ), que podiam levantar até 100, acrescia a apresentação de um comprovativo sobre as parcelas de terreno.

Medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, romãzeiras e carvalhos cerquinhos produzidos nos viveiros do ICNF foram as espécies autóctones escolhidas para distribuir, de modo a sensibilizar a população para o “Restauro Florestal: o caminho para a recuperação e o bem-estar” e sinalizar o Dia Internacional das Florestas, que se celebra a 21 de março. O preço de cada árvore destas varia entre 20 e 50 cêntimos na venda direta nos viveiros ou nas empresas de retalho, mas os candidatos recebem-nas gratuitamente.

O balanço ainda não está feito, mas o Expresso apurou que a Norte do Douro, o medronheiro foi uma das árvores mais procuradas, por ser “mais fácil de plantar”, assim como o sobreiro, uma espécie “com futuro na região”. E que muitos dos candidatos às árvores gratuitas foram proprietários rurais que vivem na cidade, mas que possuem pelo menos meio hectare de terras agrícolas no campo.

O levantamento das árvores depende agora da disponibilidade em cada um dos 39 postos do ICNF distribuídos pelo país, e o transporte das árvores entre os pontos de recolha e as propriedades privadas fica à responsabilidade dos cidadãos contemplados. Depois de plantarem as árvores, devem fotografá-las e partilhar a imagem com a hashtag #ICNFsomosTODOS, indica o ICNF.

O Dia Internacional das Florestas é celebrado há 149 anos. A iniciativa começou no Nebrasca (EUA), em 1872, com o objetivo de enfrentar a falta de árvores e internacionalizou-se desde 2012 tendo o dia 21 de março como data. A celebração está também associada ao início da Primavera, que este ano acontece às 09:37 de 20 de março.