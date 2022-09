Um pai põe o filho num barco para a Grécia, como milhares. A criança morre, como demasiadas. O pai vai ser julgado. Nunca aconteceu na UE

Um pai de 25 anos, que chegou à ilha grega de Samos no dia 8 de novembro de 2020, soube esta quinta-feira que vai ter de comparecer em tribunal acusado de colocar em perigo uma vida humana, depois de ter decidido trazer consigo num barco da Turquia para a Grécia o seu filho de cinco anos. O menino morreu e está agora enterrado na ilha de Samos. Na sua lápide, segundo o jornal grego Ekathimerini, que visitou o local, diz: “Morreu num naufrágio: não foi o mar, não foi o vento, foram as políticas do medo”.

