Sismo de 3,4 na escala de Richter sentido na região de Lisboa

Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 8 quilómetros a este de Loures, foi registado esta quinta-feira, pelas 9h51, confirma o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

À hora em que o IPMA divulgou o registo, não tinha sido "recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".

No entanto, os relatos de várias pessoas nas redes sociais, que se encontravam na zona de Loures e Lisboa, dão conta de que o sismo foi sentido. Em resposta à publicação do IPMA, no Twitter, um utilizador que vive em Loures escreveu que sentiu "os pés a tremer". "Não foi muito forte, durou 1 ou 2 segundos, mas sentiu-se o suficiente", acrescentou.

Odivelas, Santo António dos Cavaleiros, Póvoa de Santo Adrião, Sobral de Monte Agraço, estação de comboios de Benfica, Parque das Nações, Telheiras, Carnide, Alvalade, Amadora são alguns dos locais mencionados no Twitter pelos utilizadores onde foi sentido o sismo.

À Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa indicou, pouco depois das 10:00, não ter registo de ocorrências associadas a este sismo.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).