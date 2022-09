Estado e PPP de Loures não chegam a acordo. 50 crianças diabéticas poderão ser transferidas para outro hospital

Um conflito entre o Estado e o Hospital Beatriz Ângelo, gerido no âmbito de uma parceria público-privada (PPP), poderá resultar na transferência de 50 crianças diabéticas para um dos hospitais públicos de Lisboa. Em causa, escreve esta quinta-feira o "Público", está quem deve suportar o custo das bombas de insulina, que substituem as injeções de insulina dadas através de uma caneta ou seringa aos diabéticos do tipo 1. O Estado diz que deve ser a PPP, mas a entidade gestora, o grupo Luz Saúde, assegura que esta é uma despesa pública.

Aos hospitais públicos, não incluindo PPP, a Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS) paga 1547 euros anualmente, por cada utente que recorre a este tratamento com as recentes bombas de insulina. Neste caso do Hospital Beatriz Ângelo, está em causa o valor de cerca de 76 mil euros. Não existindo um consenso, a diretora do Programa Nacional para a Diabetes da Direção-Geral de Saúde (DGS) disse no início da semana que, por não ter sido encontrada "solução em tempo útil", seria necessário transferir as crianças para outro hospital. Esta decisão foi, no entanto, suspensa.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo garante que o hospital, "por sua iniciativa e sem dar conhecimento prévio à ARSLVT, formalizou o seu processo de candidatura a centro de tratamento". Por isso, caso mantenha o objetivo de ser um centro de tratamento, a PPP deve suportar os respetivos custos. "Não sendo constituído como centro de tratamento, deveria transferir os utentes que se encontravam em lista de espera."

Paulo Oom, diretor do departamento de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, defende que "transferir estas crianças para tratamento em outros centros representaria um atropelo aos seus direitos enquanto cidadãos, enquanto crianças e enquanto doentes".