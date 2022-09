Covid-19: Magistrados já começaram a ser vacinados. Funcionários judiciais ficaram de fora e queixam-se à Provedora

Depois de escreverem à ministra da Justiça, à diretora-geral da Administração da Justiça e ao gabinete do coordenador do Plano de Vacinação, sempre sem saberem se estão ou não na lista de prioritários a vacinar na primeira fase do plano, os funcionários judiciais apresentaram uma queixa à Provedora da Justiça, Lúcia Amaral, por estarem a ser vítimas de uma “subversão do sistema e uma discriminação grave e não fundamentada”.

