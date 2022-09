Quase dois mil cães estão registados como perigosos por ataques

O número de cães perigosos registados como tal em Portugal tem vindo a aumentar e, no ano passado, mais do que duplicaram as novas entradas face a 2019. Neste momento, há quase dois mil cães perigosos e, segundo o "Jornal de Notícias", a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) fez no ano passado 225 novos registos, enquanto em 2019 foram registados 107 cães perigosos.

Esta classificação é dada depois de acontecer um ataque e, juntando os dados da PSP e da GNR, em 2020 registaram-se, em média, quatro ataques de cães por dia. O total foi de 1460 ataques e a maioria das ocorrências (1031) aconteceram na via pública das áreas metropolitanas, zonas controladas pela PSP. Já a GNR registou 429 ataques, sobretudo em zonas privadas.

Ao "Jornal de Notícias", o bastonário da Ordem dos Veterinários, Jorge Cid, explicou que a diminuição do número de animais errantes pode contribuir para a diminuição dos ataques. Para isso, o Grupo de Trabalho para o Bem-estar Animal apresentou ao Governo um conjunto de propostas, em dezembro, mas o bastonário garante que nada foi feito. Entre as propostas está o recenseamento nacional de animais de companhia e o reforço de verbas para a esterilização dos animais de famílias carenciadas.

Apesar de o número de ataques ter diminuído no ano passado - de 1526 para 1460 -, e apesar de ser previsível que se registe uma diminuição também este ano, Jorge Cid explica sublinha que "menos pessoas na rua pode justificar a diminuição de ataques, como é dito em relação à diminuição de roubos na via pública, mas não há estudos que o comprovem".