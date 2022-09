Cientistas criam modelos de embriões humanos a partir de céulas da pele

Duas equipas de cientistas criaram em laboratório “estruturas semelhantes” aos embriões com poucos dias de vida, com recurso a células humanas. Descritos como os primeiros modelos vivos de embriões humanos na sua fase inicial de desenvolvimento, estas ‘estruturas’ incluem todos os tipos de células, a atividade bioquímica e a estrutura geral dos embriões naturais. Entre outros avanços, os trabalhos abrem a porta a novas terapias para o tratamento da infertilidade.

Desenvolvidos na Universidade Monash (Austrália) e na Universidade do Texas (EUA), os projetos visam ajudar a compreender os problemas de desenvolvimento na origem dos abortos espontâneos e dos defeitos congénitos. Apresentadas esta quarta-feira na revista "Nature", em qualquer das investigações os especialistas explicam que não estão em causa réplicas perfeitas de embriões reais ou réplicas adequadas para implantação no útero.

“Não estamos a falar de um embrião com uma estrutura exatamente igual à do embrião humano, já que a sua criação não implicou um óvulo e um espermatozoide”, explicou Jose Polo, investigador que liderou o projeto da Monash, ao “El Confidencial”: “Não criamos um embrião humano, mas sim um modelo similar a partir de células da pele de uma pessoa”.

De acordo com a descrição publicada na "Nature", os modelos foram batizados como blastoides, por analogia aos blastocistos - fase de desenvolvimento embrionário que corresponde ao período entre cinco a dez dias após a fertilização de um óvulo.

Será assim possível “estudar as primeiras etapas do desenvolvimento humano e algumas das causas da infertilidade, doenças congénitas e o impacto de toxinas e vírus nos embriões precoces”, sem o uso de blastocistos humanos “e, mais importante, numa escala sem precedentes, acelerando a nossa compreensão e o desenvolvimento de novas terapias”, defendeu Jose Polo.

Ambas as equipas criaram os blastoides a partir de células-tronco - derivadas da reprogramação de células adultas ou extraídas de embriões. As células foram tratadas com misturas bioquímicas e cultivadas em placas de laboratório contendo um meio de cultura projetado para as fazer desenvolver como embriões reais.

Por razões éticas, há um limite internacionalmente aceite que fixa em não mais de 14 dias o período para o crescimento de embriões humanos em laboratório, prazo que, até agora, os cientistas que trabalham com modelos vivos como os blastoides têm respeitado. Em maio, a International Society for Stem Cell Research deve emitir novas diretrizes éticas para o desenvolvimento de modelos de embriões a partir de células.