“As gorjetas são o nosso pão.” Trabalhadores de casinos, com os rendimentos reduzidos a um terço, estão em protesto junto ao Parlamento

“Justiça nada mais”, e "Taxa liberatória só porque sim? Não". Estes foram dois dos cartazes que mais se destacam esta quarta-feira junto à Assembleia da República, em suporte ao protesto dos trabalhadores das salas de jogos dos casinos (croupiers, na designação francesa), que alegam estar a passar graves dificuldades por estarem com o rendimento reduzido a um terço. A manifestação irá prolongar-se até ao fim da tarde, no dia em que decorre o debate quinzenal no Parlamento.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler