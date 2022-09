Covid-19. Primeiro dia do desconfinamento teve 60% dos portugueses na rua

Um relatório elaborado e divulgado, esta terça-feira, pela consultora Produtos e Serviços de Estatística (PSE) revela que 59,4% dos portugueses saíram à rua logo no primeiro dia da primeira das quatro fases contempladas no plano de desconfinamento. Ou seja, apenas 40,6% da população permaneceu em casa, um valor muito baixo que não se verificava desde 18 de janeiro (40,9%), quando as escolas ainda estavam abertas.

O fecho integral do ensino fez com que o confinamento saltasse imediatamente para 55,6% no dia 25 janeiro e durante cinco semanas manteve-se entre os 48% e os 50%.

Os resultados da análise indicam que, esta segunda-feira, a mobilidade atingiu 84% do volume normal pré-covid.

“Se analisarmos a série do Índice de Mobilidade apenas às segundas-feiras, nos últimos dois meses, concluímos que houve um desconfinamento gradual”, pode ler-se no estudo, que evidencia um “aumento paulatino” de circulação nas últimas três semanas”.

A maior redução da mobilidade foi registada a 25 de janeiro, quando baixou de 78% para 59%, como consequência do encerramento das escolas e das restrições impostas pelo confinamento que entrou em vigor no dia 15 de janeiro.

Depois disso, nas cinco segundas-feiras seguintes, a percentagem de circulação estabilizou em valores muito perto dos 70%. Até que no primeiro dia da semana passada subiu para 78% e agora aumentou para 84%.